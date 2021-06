L’atteso annuncio ufficiale è arrivato. Non manca molto all’uscita del nuovo album di Lil Nas X e il cantante ha svelato il titolo (già presumibile, a dire il vero). “Montero” è il nome del prossimo progetto di inediti che non ha ancora una data d’uscita ma che conterrà sicuramente le tracce “Old Town Road”, “Panini”, “Holiday” e “Montero (Call me by your name)”.

Ad accompagnare la notizia, condivisa dallo stesso Lil Nas X, un trailer video che potete recuperare cliccando qui con una sorta di “best of” dei momenti dell’artista, inclusa la sua recente performance ai BET Awards.

Lil Nas X ha pubblicato il suo EP di debutto dopo il grande successo di “Old Town Road“. E proprio l’Ep è stato nominato per il Grammy Award 2020 come album dell’anno.

Da allora, ha rilasciato altre tracce come “Holiday”, “Montero” e “Sun Goes Down”. Inoltre, di recente ha recitato nel video musicale di Brockhampton per “Count on Me”.

Old Town Road, poi remixato insieme a Billy Ray Cyrus, è rimasto in vetta alla Billboard Hot 100 per ben 19 settimane consecutive. Grazie a questo successo assoluto, è riuscito a conquistare il record per il maggior numero di settimane in vetta alla classifica che precedentemente era in mano a One Sweet Day di Mariah Carey feat. Boyz II Men e da Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee.

Montero (Call me by your name) ha confermato ulteriormente il suo successo. E recentemente, anche Shirley Manson dei Garbage ha pubblicamente osannato l’artista: