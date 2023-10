Ligabue si esibirà questa sera, 14 ottobre 2023, al Pala Alpitour a Torino, con il suo tour nei palazzetti italiani. Il bis domani sempre, sempre nel capoluogo piemontese, con la seconda data. Il cantautore ha spiegato di voler rendere speciale e diverso ogni suo live, cambiando la scaletta, in modo da sorprendere il pubblico presente, ignaro dell’ordine di esecuzione dei brani. A seguire, le anticipazioni sui brani in programma e le informazioni sui biglietti.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

Ligabue, anticipazioni sulla scaletta del concerto a Torino

La scaletta del concerto di Ligabue sarà diversa in ogni data del tour. Ad anticiparlo è stato proprio il cantante, desideroso di stupire il pubblico presente nei palazzetti. I brani, comunque saranno principalmente questi che leggerete, a seguire. L’ordine cambierà e ci sarà l’aggiunta di qualche pezzo inedito tratto dal suo ultimo disco, “Dedicato a noi”.

Il concerto inizierà alle 21.

Niente piano B

Questa è la mia vita

Balliamo sul mondo

La metà della mela

Piccola stella senza cielo

Lambrusco & pop corn

Così come sei

Viva!

Riderai

Quella che non sei

Happy hour

Sarà un bel souvenir

Una canzone senza tempo

I duri hanno due cuori

I “ragazzi” sono in giro

Lettera a G.

Tutti vogliono viaggiare in prima

Si viene e si va

Il peso della valigia

Marlon Brando è sempre lui

Tra palco e realtà

Dedicato a noi

Certe notti

Urlando contro il cielo

Ligabue, biglietti del concerto a Torino

Il concerto di Ligabue di sabato 14 ottobre al Pala Alpitour a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Ecco il calendario completo del tour 2023 di Ligabue:

15 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

28 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

4 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

7 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

10 novembre 2023: MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre 2023: MILANO – MEDIOLANUM FORUM

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

14 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

18 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

25 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

28 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA