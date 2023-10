Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Luciano Ligabue è adesso impegnato con il suo nuovo tour, iniziato lunedì 9 ottobre con le prime due date all’Arena di Verona (lunedì 9 e martedì 10 ottobre) e poi, fino a dicembre, nei palasport delle principali città italiane. Stasera il cantautore si esibirà al Mandela Forum di Firenze con una nuova tappa. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

La scaletta di Ligabue al Mandela Forum a Firenze, 17 ottobre 2023

Verrà modificata in una ogni data la scaletta di Ligabue durante il suo tour nei Palasport. La volontà del cantautore è quella di sorprendere -come apertamente dichiarato- il pubblico ad ogni sua data, senza svelare prima l’ordine di esecuzione dei brani. Qui sotto, però, potete trovare i pezzi che quasi sicuramente potrete ascoltare questa sera a Firenze. Ad aprire il live sarà un pezzo inedito presente nell’ultimo disco “Dedicato a noi”, uscito a settembre 2023.

Il live inizierà alle 21.

Niente piano B

Questa è la mia vita

Balliamo sul mondo

La metà della mela

Piccola stella senza cielo

Lambrusco & pop corn

Così come sei

Viva!

Riderai

Quella che non sei

Happy hour

Sarà un bel souvenir

Una canzone senza tempo

I duri hanno due cuori

I “ragazzi” sono in giro

Lettera a G.

Tutti vogliono viaggiare in prima

Si viene e si va

Il peso della valigia

Marlon Brando è sempre lui

Tra palco e realtà

Dedicato a noi

Certe notti

Urlando contro il cielo

Biglietti per Ligabue al Mandela Forum a Firenze, 17 ottobre 2023

Il concerto di Ligabue al Mandela Forum a Firenze è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 17 ottobre 2023.