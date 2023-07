Ligabue si esibirà in concerto venerdì 14 luglio 2023 allo Stadio Olimpico a Roma con il secondo appuntamento live di questa estate. Questi due eventi musicali anticipano il tour nei palazzatti e i due concerti all’Arena di Verona. Inoltre, a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22 settembre uscirà “Dedicato a noi” (Warner Music Italy), il nuovo album di inediti. Il disco, da ora disponibile in pre-order, è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Ligabue, Roma, 14 luglio 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani di Ligabue in concerto allo Stadio Olimpico a Roma. Il live inizierà alle 21.

Sogni di R&R

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Riderai

Piccola stella senza cielo

Salviamoci la pelle!!!!

Così come sei

Una vita da mediano

Eri bellissima

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Balliamo sul mondo

Per sempre

Il sale della terra

I duri hanno due cuori

Lettera a G.

Happy hour

Ti sento

Un colpo all’anima

Marlon Brando è sempre lui

Il peso della valigia

Si viene e si va

Tra palco e realtà

Certe notti

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Urlando contro il cielo

Ligabue, Roma, 14 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico a Roma. Si parte da 59 euro per la zona Prato fino ai 98 della Tribuna Monte Mario Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine, dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Se si arriva dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine, dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.