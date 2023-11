Tutto sembrava pronto, al Palazzo dello sport, a Roma, ieri, 19 novembre 2023. I fan avevano pazientemente atteso l’ingresso e si erano seduti per godersi la seconda data nella Capitale del tour “Dedicato a noi”. Ma il concerto di Ligabue non c’è mai stato. Poco dopo le 21, infatti, nell’attesa che iniziasse il live, un componente dello staff è salito sul palco per scusarsi con i presenti e annunciare la cancellazione della data prevista la sera stessa. Qualcuno ha pensato ad uno scherzo, incredulo. Altri hanno compreso immediatamente che si trattasse di qualcosa di vero. Sullo schermo, infatti, era apparso anche un messaggio ufficiale che annunciava la decisione per la sera e il rinvio delle prossime date previste ad Eboli.

Via social, Ligabue ha condiviso un video rivolto al suo pubblico nel quale spiegava di essere influenzato e di aver tentato, fino all’ultimo, di non annullare il concerto.

“La notizia l’avete già avuta, posso solo dirvi che mi dispiace veramente tanto, avevo ovviamente molta voglia di divertirmi anche questa sera. Già da ieri sera ho avuto qualche problema con la gestione della voce per colpa del virus, che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Ho provato tutto oggi, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz’ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi ci foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi ancora per capire se c’era qualcosa da salvare ma io non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io. Per cui, purtroppo, a malincuore, vi ho causato questo incidente. Il concerto comunque verrà fatto più avanti. Scusate ancora per l’inconveniente, vi abbraccio“

Ligabue, annullato il concerto a Roma all’ultimo minuto: la reazione dei fan

Sotto all’annuncio di Ligabue, sono numerosi i fan che hanno espresso la propria delusione, soprattutto per la modalità scelta: assente Ligabue sul palco (che, nella clip, aveva specificato di aver fatto le prove fino all’ultimo proprio per non dover cancellare la data) e la decisione di non dare l’annuncio in prima persona.

A pesare, inoltre, è stata anche la notizia “last minute”, con il Palazzo dello Sport già gremito di fan, in coda da tempo per entrare.

“Stare male è umano. Per correttezza verso i fan potevi uscire tu a dircelo o comunque avvisare prima, non alle 21 dopo aver fatto ore di coda al freddo” è uno dei commenti presenti, condiviso da oltre 200 utenti.

E ancora:

Era dal 2014 che non ti vedevo dal vivo, mi ero convinta.

Pensavo fosse uno scherzo di Mario come nel tour del 2002 che alla fine ti eri camuffato da manutentore.

La faccia suoi social non vale un cazz*, permettimi il termine , chi fuori ti stava aspettando la tua gente. E del tuo manager, ingrassato e arricchito e sconosciuto che si palesa davanti a migliaia di persone con un biglietto scritto chi sa da chi.

Be io lo prendo come un segno del destino

Voglio il rimborso

Come ben ti hanno già detto…. Se uscivi di persona e ci mettevi la faccia, sarebbe stato apprezzato.. soprattutto per chi ha fatto tantissimi km per venire a questo evento… Ovviamente ci dispiace tantissimo per la tua salute… Ma quando si è professionisti bisogna comportarsi anche da tali e non mandare qualcuno sul palco al posto tuo.

C’è anche chi ha difeso Ligabue, influenzato e impossibilitato a portare avanti l’impegno lavorativo.

Ma alcuni commenti che leggo sono veramente deliranti.

Ma ce la fate?

Ha provato fino all’ultimo, come quando uno sportivo prova fino all’ultimo a partecipare ad una gara e poi da forfait sulla linea di partenza perché proprio non ce la fa.

Capisco il disagio e la spesa economica, ma se la dovete rinfacciare, anche no.

Luciano rimettiti al meglio e sarà spettacolo per tutti 🔥

Oltre alla tappa romana, sono state annullate anche le date previste ad Eboli e rimandate. insieme a quella del 19 novembre.