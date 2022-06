Ligabue a Campovolo 2022 è finalmente realtà. Dopo due anni di rinvii causati dall’emergenza Covid 19, oggi, 4 giugno 2022, il cantautore inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) con un concerto tra i più attesi dell’anno, l’evento in data unica “30 anni in un (nuovo) giorno”. All’inizio di aprile è arrivato il via libera del governoper l’evento già da tempo sold out con oltre 100.000 biglietti venduti. Ligabue inaugurerà questo spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali. Ecco tutte le anticipazioni su questo concerto già storico ancora prima di svolgersi.

Ligabue a Campovolo 2022, biglietti

Per il concerto di Ligabue, sono disponibili solo biglietti a 70 euro per la red zone oppure Exclusive Pack Platinum Edition a 349 euro. Clicca qui per le informazioni sull’acquisto.

Campovolo, 4 giugno 2022, orari e dirette live

Ecco gli appuntamento da non perdere in programma oggi, come annunciato direttamente dal profilo Instagram di Ligabue. Dalle 10 era possibile entrare per prendere posto all’Arena ma ci sono altri interessanti sorprese, cliccando sull’account del cantautore:

14 – Collegamento dal palco

17 – Diretta conferenza stampa

19 – In compagnia dei musicisti nel backstage

Campovolo 2022, parcheggio, come arrivare con i mezzi

E’ possibile prenotare un parcheggio sul sito ParkForFun. L’Arena è in via Dell’Aeronautica, 40124, Reggio Emilia.

PA, PA RIDOTTO, PARK MOTO, BICI e MONOPATTINI: Accesso da Via Antonio Marro (1,4 Km dall’arena)

Per chi verrà in moto sarà possibile depositare al parcheggio il giubbotto e/o casco al costo di €3,00

P1, P6: Accesso da Area di servizio IL CHIONSO OVEST (2 Km dall’arena)

P2, P3, P4 e P5: Accesso da Via Mozart (2 Km dall’arena)

BUS 1 STADIO: Accesso da Felice Romano (2,5 Km dall’arena)

BUS 2 STADIO: Accesso da Piazzale Luigi del Grosso (2,5 Km dall’arena)

BUS 3 STADIO: Accesso Viale Guido Duo (2,5 Km dall’arena)

PR: Viale Guido Duo (2,5 Km dall’arena)

BUS 4 FIERA: Via Masaccio (5 Km dall’arena)

PARK CAMPER: Via Masaccio (5 Km dall’arena)

Come riportato anche dal sito del Comune, è consigliato raggiungere le aree limitrofe all’Arena e l’Arena stessa a piedi, in bicicletta fino ai punti di raccolta e deposito delle bici, o con mezzi di trasporto collettivi fino ai parcheggi e agli altri punti consentiti.

Ligabue a Campovolo 2022, scaletta

Non ci sono ancora anticipazioni ufficiali sulla scaletta del concerto di Ligabue a Campovolo, sabato 4 giugno, ma sarà un’occasione per ascoltare i più grandi successi del cantante. Da “Certe notti”, “Piccolo stella senza cielo”, “Ho perso le parole”, “Ho messo via”, “Il giorno di dolore che uno ha”, “Balliamo sul mondo”, “Tra palco e realtà” fino alle più recenti “Volente o nolente”, “A modo tuo” e “La ragazza dei tuoi sogni”.

L’inizio del live è previsto per le 20.30/21.

Ligabue a Campovolo 2022, ospiti

Ecco gli ospiti che saranno presenti a Campovolo, sul palco, durante il concerto di Ligabue: Gazzelle, Eugenio Finardi, Elisa, Piero Pelù, Loredana Bertè e Francesco De Gregori.