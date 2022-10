Siamo arrivati all’ultima tappa in programma all’Arena di Verona per Ligabue, stasera, 6 ottobre 2022. Il cantautore chiude la serie di live per celebrare la sua carriera, con i suoi successi più celebri e noti insieme ai singoli rilasciati negli ultimi tempi. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti e la scaletta delle canzoni.

Ligabue, Arena di Verona, 6 ottobre 2022, Biglietti

Anche l’ultima data di Ligabue all’Arena di Verona è sold out. Non sono più disponibili biglietti per partecipare all’evento.

Ligabue, Arena di Verona, 6 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Ligabue inizierà alle 21.

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Balliamo sul mondo

Bambolina e barracuda

Ho messo via

Il sale della terra

Si viene e si va

A modo tuo

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Il giorno dei giorni

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui

Walter il mago

Il mio nome è mai più

Piccola stella senza cielo

Il meglio deve ancora venire

Buonanotte all’Italia

Quella che non sei

Certe notti

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Leggero

Arena di Verona, come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco, a seguire, tutte le informazioni su come arrivare all’Arena di Verona per il concerto di Ligabue in programma stasera, 6 ottobre 2022:

In autobus: il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.