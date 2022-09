Ligabue si esibirà martedì 27 settembre 2022 con il primo dei 7 concerti all’Arena di Verona. Dopo il successo dell’evento “30 anni in un giorno” (il 4 giugno alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia), il cantautore torna sulle scene live con 7 imperdibili concerti, già tutti sold out, all’Arena di Verona: 27, 29 e 30 settembre e 1, 3, 4 e 6 ottobre. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta delle canzoni.

Ligabue a Verona, 27 settembre 2022, Biglietti

Il concerto di Ligabue all’Arena di Verona di martedì 27 settembre 2022 è sold out. Il prezzo dei biglietti variava da 39 euro della Gradinata Numerata Visibilità Laterale agli 85 euro della Platea Numerata Cat 1.

Ligabue a Verona, 27 settembre 2022, Ospiti

Molto probabilmente, durante queste sette date di Ligabue all’Arena di Verona, il cantante sarà raggiunto da alcuni ospiti a sorpresa. Molto probabile la presenza di Elisa con cui ha duettato e alla quale ha scritto alcuni pezzi.

Ligabue a Verona, 27 settembre 2022, Anticipazioni scaletta concerto

Non è stata resa nota la scaletta del concerto di Ligabue all’Arena di Verona, durante i 7 concerti previsti fino al 6 ottobre 2022. Si parte con la prima data martedì 27 settembre 2022. Dopo il boom ottenuto a Campovolo, gli appuntamenti dei prossimi giorni saranno l’occasione per riascoltare i più grandi successi dell’artista. Vi riportiamo la scaletta della data del 4 giugno scorso:

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Balliamo sul mondo

L’odore del sesso

Niente paura

Il sale della terra

Ho smesso di tacere

Marlon Brando è sempre lui

Bar Mario

Non è tempo per noi

Musica ribelle

Ho messo via

Piccola stella senza cielo

A che ora è la fine del mondo?

Luci d’America

Il giorno dei giorni

Buonanotte all’Italia

Il mio nome è mai più

I “ragazzi” sono in giro

Ti sento

Eri bellissima

Il giorno di dolore che uno ha

Quella che non sei

Certe notti

Sulla mia strada

Una vita da mediano

Il meglio deve ancora venire

A modo tuo

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo