Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Ligabue torna sulle scene live con il nuovo tour, al via lunedì 9 ottobre con le prime due date all’Arena di Verona (lunedì 9 e martedì 10 ottobre) e poi, fino a dicembre, nei palasport delle principali città italiane. Un ritorno attesissimo per il cantautore, recentemente tornato con il nuovo disco di inediti, “Dedicato a noi”, che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti.

A seguire tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto all’Arena di Verona, in programma lunedì 9 ottobre 2023.

Ligabue, la scaletta all’Arena di Verona, concerto 9 ottobre 2023

Questa la scaletta dell’ultimo concerto di Ligabue, allo Stadio Olimpico a Roma. Ovviamente questa scaletta subirà delle modifiche con l’aggiunta dei brani presenti nell’ultimo album, “Dedicato a noi”. Il live inizierà alle 21.

Sogni di R&R

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Riderai

Piccola stella senza cielo

Salviamoci la pelle!!!!

Così come sei

Una vita da mediano

Eri bellissima

Balliamo sul mondo

Per sempre

Il sale della terra

I duri hanno due cuori

Lettera a G.

Intro

Libera nos a malo

Happy hour

Ti sento

Un colpo all’anima

Marlon Brando è sempre lui

Il peso della valigia

Si viene e si va

Tra palco e realtà

Certe notti

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Urlando contro il cielo

Così come sei

Ligabue, biglietti concerto Arena di Verona, 9 ottobre 2023

Il concerto di Ligabue all’Arena di Verona, in programma lunedì 9 ottobre 2023, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare all’Arena di Verona

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto di Ligabue:

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.