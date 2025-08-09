“L’ho lasciata, l’ho fatta soffrire”. La confessione amara di Riccardo Fogli sulla ex famosa

Ci sono storie che, anche a distanza di decenni, continuano a pesare dentro. Storie d’amore, certo, ma anche di scelte, di momenti vissuti troppo in fretta. Quando qualcuno decide di parlarne apertamente, senza filtri, tutto torna a galla: non solo i ricordi, ma anche i rimpianti, le emozioni lasciate a metà. E sì, anche un po’ di dolore.

È incredibile come certi avvenimenti del passato sembrino lontani, sbiaditi… finché non riemergono con una frase, un nome, un dettaglio. Nel mondo dello spettacolo succede spesso: si accende un riflettore su qualcosa che sembrava archiviato, e in un attimo si torna lì, a quei giorni confusi, pieni di passione ma anche di caos.

Ci sono relazioni che iniziano quando meno te lo aspetti, magari proprio mentre ne stai vivendo un’altra. E non parliamo per forza di tradimenti clamorosi – o forse sì? – ma di quegli incastri emotivi complicati, dove il cuore non segue nessuna regola e fa tutto di testa sua. O di pancia, anzi. Capita. E quando succede, lascia il segno, anche se non si voleva.

E poi, diciamolo, quando è una persona famosa a raccontarlo, l’interesse si moltiplica. Non per pettegolezzo, o almeno non solo. C’è una componente umana che colpisce tutti: chi non ha fatto errori in amore? Chi non ha vissuto storie che fanno male ancora oggi, anche solo a ripensarci?

Parole che fanno riaffiorare tutto

Di recente Riccardo Fogli – sì, proprio lui – ha deciso di parlare, senza troppi giri di parole. Durante un’intervista a Rolling Stone ha raccontato cosa successe davvero tra lui, Viola Valentino e Patty Pravo (che poi si chiama Nicoletta, nel caso qualcuno se lo fosse dimenticato). Dice che la storia è sempre stata una, anche se negli anni è stata “aggiustata” o raccontata in mille modi diversi. E no, non era tutto semplice.

A quel tempo era sposato con Viola. Ma poi… beh, poi ha incontrato Nicoletta. Lavorava nella stessa agenzia dei Pooh. Ci fu un colpo di fulmine, una di quelle attrazioni che non si spiegano. E da lì è cambiato tutto. Una notte si incontrarono, e poco dopo lui – parole sue – “è tornato a casa zitto zitto”.

Una ferita che, forse, non si è mai chiusa del tutto

Viola, ovviamente, capì subito. E lì, nel mezzo di una nuova passione, Fogli racconta di aver provato dolore e di averne provocato a lei. Perché sì, stava facendo soffrire una donna che aveva amato davvero. “Mi fa male ancora oggi”, ha detto. Poi le cose si sono evolute. Dopo poco, lui e Viola si lasciarono. E con Nicoletta iniziò una relazione ufficiale.

Ma non finisce lì. A distanza di un paio d’anni, succede qualcosa di inaspettato: Riccardo torna con Viola. Dice che ci furono più momenti distinti: prima l’inizio con Nicoletta, poi il ritorno con Viola, e infine la rottura definitiva. Un’altalena di sentimenti, di slanci e di errori. Forse inevitabili. Forse no. Ma comunque reali, vissuti. E oggi, raccontati con un misto di sincerità e malinconia.