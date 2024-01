Chi è Leonard Bernstein: la vita del musicista raccontata in “Maestro”

Dal 20 dicembre 2023, su Netflix, è disponibile il nuovo film di Bradley Cooper, dal titolo Maestro, biopic incentrato sulla vita del direttore d’orchestra, pianista e compositore Leonard Bernstein e soprattutto sul suo matrimonio con l’attrice Felicia Montealegre.

Presentato in anteprima a Venezia in occasione dell’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Maestro, fino ad ora, ha ottenuto quattro candidature per la prossima edizione dei Golden Globe, in attesa di scoprire le nomination ai prossimi Premi Oscar.

Conosciamo meglio Leonard Bernstein, scomparso nel 1990, considerato tra i più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi.

Chi è Leonard Bernstein?

Nato nel 1918 a Lawrence, nel Massachusetts, da una famiglia di ebrei ucraini di Rivne, Leonard Bernstein fu direttore dell’Orchestra filarmonica d’Israele, direttore musicale della New York Philharmonic e presidente e direttore onorario dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Fu il primo direttore d’orchestra statunitense a ricevere riconoscimenti internazionali e il primo direttore di origine americana a dirigere una grande orchestra sinfonica americana.

Nel corso della sua carriera ha vinto 16 Grammy Awards (su 63 nomination), tra i quali un Grammy alla Carriera nel 1985 e un Grammy Hall of Fame Award, e 2 Tony Award. Ha ottenuto anche una candidatura agli Oscar nel 1954 per la colonna sonora di Fronte del porto.

Bernstein ha composto opere per il teatro, tra i quali musical, opere, balletti e colonne sonore, composizioni per orchestra, musica sacra, musica da camera, composizioni corali e musica per pianoforte solo.

Tra le sue opere più famose, è doveroso citare il musical West Side Story (dal quale sono stati tratti due film), le opere Trouble in Tahiti, Candide, A Quiet Place e Messa, altri musical come On The Town, Peter Pan, Wonderful Town e 1600 Pennsylvania Avenue, le composizioni per orchestra, Sinfonia n. 1 Jeremiah, Sinfonia n. 2 The Age of Anxiety, Prelude Fugue & Riffs, Serenata dal “Simposio” di Platone, Sinfonia n. 3 Kaddish, Slava! A Political Overture, Ḥalil e Opening Prayer, e le composizioni corali Chichester Psalms, Hashkivenu e Missa Brevis.

Il suo matrimonio con Felicia Montealegre fece scalpore perché, nel 1976, Bernstein decise di non tenere più nascosta la propria omosessualità e di lasciare, di conseguenza, la moglie. L’attrice fu sempre consapevole dell’omosessualità del marito. Dal loro matrimonio, nacquero tre figli. Dopo la fine del matrimonio, Bernstein ebbe una relazione con il direttore d’orchestra Tom Cothran e si occupò dell’ex moglie quando le fu diagnosticato un tumore ai polmoni, fino alla morte avvenuta nel 1978.

Bernstein era noto anche per il suo impegno politico e per le numerose iniziative umanitarie. Per celebrare la caduta del muro di Berlino, diresse la Sinfonia n. 9 di Beethoven a Berlino e il concerto fu trasmesso in diretta in tutto il mondo nel 1989, il giorno di Natale.