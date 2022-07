Lei, Neima Ezza: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Lei’, il nuovo singolo di Neima Ezza. Il singolo, contenuto nell’album ‘Giù’, è finito subito in tendenza su Youtube.

Musica Italiana Neima Ezza: Giù è il nuovo album

Una storia d’amore ed il racconto della vita di strada si incastrano perfettamente in un connubio speciale.

Clicca sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Lei’:

Lei

Sa bene cosa faccio

quando non ci sono e sono con i miei (Sono con i miei)

Mi scrive e mi messaggia:

“Dai, su, dimmi dove sei” (Dimmi dove sei)

In strada a vendere tutta la sera,

insieme fino alle sei (Fino alle sei)

Eravamo io e lei (Eravamo io e lei)

Mi vede pallido

Ho l’ansia che ci facciano

Pelle bianca, c’ha il suo fascino

Stiamo in zona anche di sabato

Che i soldi qua non dormono

E tu lo sai

Gli sbirri ci cercano, siamo nei guai

Eravamo io e te poi,

mi hanno messo le manette, noi

Ti ho promеsso gli Emirati

Ho il permesso di soggiorno

Sono un figlio di immigrati

Dormivo nel soggiorno

Avеvo i vestiti bucati

Non ci siam dimenticati da dove vengo

Ho rischiato la galera

Mi son fatto la gavetta

Tu eri con me, sì

Dalla mattina alla sera

Senza mai fare una pausa

Giorni, anni, mesi

Lei ninna nanna, ninna nanna io

Ni-no ni-no ni-no ni-no lei

Ninna nanna, ninna nanna io

Ni-no ni-no ni-no ni-no lei

Lei

Sa bene cosa faccio quando non ci sono

e sono con i miei (Sono con i miei)

Mi scrive e mi messaggia:

“Dai, su, dimmi dove sei” (Dimmi dove sei)

In strada a vendere tutta la sera,

insieme fino alle sei (Fino alle sei)

Eravamo io e lei (Eravamo io e lei)

Io e lei come una couple trap

Ti cerco triste per la città

Tanto so già come finirà

Che la chiudiamo come l’ultima

Spero solamente che non ci pensi mai

Mai stati felici, c’erano solo guai

Vorrei chiederti

“Dove sei?”

e ogni tanto penso a come stai

Everyday, everynight,

voglio te, ma non mi credi

Questa fama, questi soldi

non risolvono i problemi

Ho il tuo profumo addosso ancora

Vorrei vederti un’altra volta

Vorrei portarti fuori Europa

Ma sono in messa alla prova, yeah

Tonight, vieni con me

ti porto a vedere la moonlight

Quante cose vorrei dirti, ma che non sai

Ma tanto ormai, ma tanto ormai

Tonight, vieni con me

ti porto a vedere la moonlight

Quante cose vorrei dirti, ma che non sai

Ma tanto ormai, ma tanto ormai

Lei

Sa bene cosa faccio

quando non ci sono e sono con i miei (Sono con i miei)

Mi scrive e mi messaggia:

“Dai, su, dimmi dove sei” (Dimmi dove sei)

In strada a vendere tutta la sera,

insieme fino alle sei (Fino alle sei)

Eravamo io e lei (Eravamo io e lei).