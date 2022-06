Left and right è il titolo del singolo di Charlie Puth e Jung Hook (BTS). Si tratta della prima collaborazione ufficiale di Charlie Puth con Jung Kook dei BTS.

Il brano è stato anticipato per la prima volta su TikTok dal cantante stesso, il 25 febbraio 2022, originariamente annunciata come canzone solista. Due mesi dopo, ha twittato parlando di “una collaborazione da sogno con i BTS” su “Left and Right”. All’inizio di giugno 2022, ha ricominciato a lasciare diversi suggerimenti nei suoi TikTok, questa volta appositamente per una collaborazione con Jung Kook. Circa due settimane dopo, la canzone è stata ufficialmente annunciata sui social media di Puth, con un video di lui e Jung Kook che lavoravano alla canzone.

Charlie Puth e Jung Hook (BTS), Left and right, Significato canzone

In “Left and right”, i cantanti parlano del ricordo dell’amata che se ne è andata ma resta fissa nella loro mente. I ricordi non li abbandonano, non riescono ad uscire dalla loro testa e sono costanti e duraturi. Pensano a quando stavano con la ragazza che li ha abbandonati ed è impossibile liberarsi dalle catene dei ricordi.

Charlie Puth e Jung Hook (BTS), Left and right, Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Left and right” di Charlie Puth e Jung Hook (BTS).

Charlie Puth e Jung Hook (BTS), Left and right, Testo canzone

Memories follow me left and right

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind

(Whatcha gon’ do now?)

Ever since the da-day y-you went away

(No, I don’t know how)

How to erase your body from out my brain?

(Whatcha gon’ do now?)

Maybe I should just focus on me instead

(But all I think about)

Are the nights we were tangled up in your bed

Oh, no (Oh, no)

Oh, no (Oh, no)

You’re going ‘round in circles

Got you stuck up in my head, yeah

Memories follow me left and right

I can feel you over here, I can feel you over hеre

You take up evеry corner of my mind

Your love stays with me day and night

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind

(Whatcha gon’ do now?)

Ever since the da-day y-you went away

(Someone tell me how)

How much more do I gotta drink for the pain?

(Whatcha gon’ do now?)

You do things to me that I just can’t forget

(Now all I think about)

Are the nights we were tangled up in your bed

Oh, no (Oh, no)

Oh, no (Oh, no)

You’re going ‘round in circles

Got you stuck up in my head, yeah

Memories follow me left and right

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind (Of my mind)

Your love stays with me day and night

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind

(Whatcha gon’ do now?)

Did you know you’re the one that got away?

And even now, baby, I’m still not okay

Did you know that my dreams, they’re all the same?

Every time I close my eyes

Memories follow me left and right

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind

(Whatcha gon’ do now?)

Your love stays with me day and night

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind

(Whatcha gon’ do now?)

(Oo-oh)

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind

(Whatcha gon’ do now?)

Charlie Puth e Jung Hook (BTS), Left and right, Traduzione canzone

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente

(Cosa farai adesso?)

Fin dal giorno in cui te ne sei andato

(No, non so come)

Come cancellare il tuo corpo dal mio cervello?

(Cosa farai adesso?)

Forse dovrei concentrarmi solo su di me, invece

(Ma tutto quello a cui penso)

Sono le notti in cui siamo stati aggrovigliati nel tuo letto?

Oh, no (Oh, no)

Oh, no (Oh, no)

Stai girando in tondo

Ti ho bloccato nella mia testa, sì

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente

Il tuo amore resta con me giorno e notte

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente

(Cosa farai adesso?)

Fin dal giorno in cui te ne sei andato

(Qualcuno mi dica come)

Quanto ancora devo bere per il dolore?

(Cosa farai adesso?)

Mi fai cose che non riesco a dimenticare

(Ora tutto ciò a cui penso)

Sono le notti in cui siamo stati aggrovigliati nel tuo letto?

Oh, no (Oh, no)

Oh, no (Oh, no)

Stai girando in tondo

Ti ho bloccato nella mia testa, sì

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente (della mia mente)

Il tuo amore resta con me giorno e notte

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente

(Cosa farai adesso?)

Sapevi che sei tu quello che è scappato?

E anche ora, piccola, non sto ancora bene

Lo sapevi che i miei sogni sono tutti uguali?

Ogni volta che chiudo gli occhi

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente

(Cosa farai adesso?)

Il tuo amore resta con me giorno e notte

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente

(Cosa farai adesso?)

(Oooh)

Posso sentirti qui, posso sentirti qui

Prendi ogni angolo della mia mente

(Cosa farai adesso?)