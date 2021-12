Le Vibrazioni partecipano a Sanremo 2022 con Tantissimo

Le Vibrazioni parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Tantissimo. Il titolo della canzone che la band capitanata da Francesco Sarcina presenterà sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021.

Per Le Vibrazioni, si tratterà della quarta esperienza come Big in gara nella kermesse sanremese.

La prima partecipazione risale al 2005 quando Le Vibrazioni, inseriti nella categoria Gruppi, presentarono la canzone dal titolo Ovunque andrò che, al termine della serata finale, conquistò l’ottava posizione.

Il gruppo milanese tornò al Festival di Sanremo tredici anni dopo, con la canzone dal titolo Così sbagliato. In quell’edizione, Le Vibrazioni si piazzarono all’undicesimo posto.

Il risultato migliore a Sanremo è stato ottenuto due edizioni fa, nel 2020, anno in cui la band presentò la canzone Dov’è che si classificò al quarto posto finale.

Le Vibrazioni a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della loro carriera, Le Vibrazioni hanno pubblicato cinque album: Le Vibrazioni, Le Vibrazioni II, Officine meccaniche, Le strade del tempo e V. La band composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda ha rilasciato anche un album dal vivo (En Vivo, pubblicato nel 2018) e una raccolta (Come far nascere un fiore, pubblicata nel 2011).

Tra i singoli più conosciuti del gruppo, sono da citare Dedicato a te (primo estratto del loro album d’esordio), In una notte d’estate, Vieni da me, Sono più sereno, …E se ne va (inserita nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo), Raggio di sole, Angelica, Se, Portami via, Insolita (inserita nella colonna sonora di Colpo d’occhio), Respiro, Amore Zen (che vede la partecipazione di Jake La Furia), Pensami così, Cambia, L’amore mi fa male e Per fare l’amore.

In passato, hanno collaborato con Sky Sport, per i mondiali del 2010, e per il film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me.