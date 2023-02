LDA ha pubblicato il disco “Quello che fa bene” a, pochi giorni di distanza dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. L’emozione di aver calcato il palco più importante e ambito della musica italiana è ancora viva e difficile da descrivere e metabolizzare. Ce lo racconta lui stesso, in questa video intervista. Dopo aver debuttato in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, LDA è pronto ora a raccontarsi con “Quello che fa bene”. Sono 15 le tracce presenti nell’album e racchiudono sonorità e generi musicali diversi:

“Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita”

Nella tracklist di “Quello che fa bene” sono presenti anche “Se poi domani” e “Oggi sono io” con Alex Britti, che i due artisti hanno eseguito sul Palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover.

Abbiamo intervistato LDA per parlare della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Se poi domani” e per farci raccontare la genesi del suo nuovo album, Quello che fa bene. E lui stesso ammette l’entusiasmo di questa pubblicazione:

“Sono molto emozionato. Il primo disco non si scorda mai, per il lavoro che c’è stato dietro, è stato tutto incredibile. Il disco parla di amore a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature: amor proprio, verso la propria città, verso i propri genitori, un fratello… La cosa più bella è il racconto di un ragazzo di 19 anni. Mi immagino a 25 anni che scriverò di altre cose, è quello il bello no?”

E il titolo del disco racchiude la maturità raggiunta dallo stesso cantante, che si proietta tra presente e futuro:

“Una cosa che mi ha fatto maturare è proprio legato al titolo del disco. Il passaggio è molto semplice. Col tempo credo che si possa tranquillamente amare anche quello che fa bene, il ragazzino di una volta pensava che si potesse amare solo quello che faceva male”

Qui sopra potete ascoltare e vedere l’intervista video integrale a LDA. Dalla sua partecipazione a Sanremo (con i momenti più belli e più difficili) al rilascio del suo primo disco, con un’attenzione particolare ad alcune tracce presenti nell’album, incluse le collaborazioni con Albe e Aka 7even, due suoi ex compagni del percorso di Amici 2022.