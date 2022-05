Dopo l’uscita del nuovo singolo “Bandana” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), è uscito venerdì 13 maggio, “LDA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo omonimo album dell’artista, disponibile in fisico e digitale al link LDA (lnk.to).

“Finalmente è uscito il mio primo album, sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà.”

Ecco, a seguire, tracklist e streaming del disco di LDA:

1. “Quello che fa male”

2. “Bandana”

3. “SAI”

4. “Io volevo solo te”

5. “Scusa”

6. “Vivimi”

7. “RESTA”

Abbiamo intervistato LDA per parlare del suo nuovo disco, parlando proprio delle sensazioni legate all’esordio con il suo primo progetto:

Sono in un ciclone di emozioni. Sai le cose che non ti sembrano vere? Sto vivendo un sogno… Ho toccato con mano quello che è successo e le persone che mi vogliono bene. Ho fatto un evento Tim e ho visto l’amore delle persone nei miei confronti. Sono gasatissimo, sto a mille.

Entrando ad Amici hai raccontato i timori del giudizio della gente e invece hai ottenuto per primo un disco di platino…

Non ho fatto nulla di speciale, sono rimasto me stesso. ho preso la via più facile. quella di essere me stesso con tutti i pregi e i difetti. Prima uno deve affezionarsi dei difetti e poi dei pregi. Quella è stata la mia vittoria, di non aver esagerato o detto qualcosa che non penso o vantarmi di qualcosa… Alla fine ho vinto. Mi sento un vincitore per quanto riguarda Amici. Quando la famiglia è orgogliosa di te, vale più di tutto, della carriera, della vittoria.

Mi ha colpito il rapporto con Rudy Zerbi. La sua mano poteva essere piuma o “fero” come si dice a Roma. E’ stato molto paterno nei tuoi confronti.

Hai beccato proprio il senso, è stato un secondo padre, mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto crescere, aprire gli occhi. Mi ha aiutato tantissimo, è una persona speciale per me. Sembra duro ma in realtà è un cucciolone (sorride)

Qui sopra potete vedere la video intervista integrale a LDA.