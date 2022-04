Dopo la sua eliminazione -a sorpresa- avvenuta nell’ultima puntata di Amici 2022 (dove ha avuto la meglio il ballerino Nunzio), LDA ha annunciato l’uscita del suo primo disco di debutto. Si intitola semplicemente “LDA” l’album che vedrà la luce il prossimo 13 maggio.

L’artista, tra i protagonisti più amati e streammati di Amici 21, ha rivelato anche la tracklist di quello che sarà il suo album d’esordio, che vede la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D. Whale:

Ecco a seguire la tracklist del progetto che vede 7 canzoni (incluse, ovviamente, quelle presentate durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5):

1. “Quello che fa male”

2. “Bandana”

3. “SAI”

4. “Io volevo solo te”

5. “Scusa”

6. “Vivimi”

7. “RESTA”

Ad anticipare l’uscita di “LDA”, facendo già ballare e cantare i tantissimi fan dell’artista, ci ha pensato il nuovo singolo “Bandana”, brano prodotto da ZEF e disponibile in streaming e digitale. Così LDA ha parlato e raccontato il suo ultimo inedito presentato ad Amici 2022:

“La bandana per me è simbolo di spensieratezza. Mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi. Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti”