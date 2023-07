Concerto di Lazza a Roma, stasera, 3 luglio 2023, in occasione della rassegna musicale “Rock in Roma” all’Ippodromo delle Capannelle. Il rapper si esibirà con i suoi più noti successi che lo hanno portato a classificarsi al secondo posto al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Cenere”, subito dietro il vincitore Marco Mengoni con la sua “Due vite”. Per lui un esordio decisamente positivo che gli ha permesso di allargare ancora di più il bacino del suo pubblico. Lazza si è posizionato in vetta per settimane con la sua Cenere, nella classifica Fimi, e anche nella chart dischi grazie all’album “Sirio“, un successo anche prima della sua presenza sul palco del Teatro Ariston. Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Lazza, Rock in Roma, scaletta 3 luglio 2023

Il concerto inizierà alle 21.45. Ecco la scaletta delle canzoni.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Lazza a Roma. Si parte da 40,25 euro per il posto unico fino ai 63.25 della PIT Area. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle a Roma

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

La linea 654: Lagonegro – Cinecittà

Infine linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.