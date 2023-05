Lazza sarà in concerto mercoledì 3 maggio 2023 al Palapartenope di Napoli con una data del suo Ouver Tour 2023. Il cantante sta ottenendo sold out e altissimi riscontri di vendite sia a livello di singoli che di album, grazie al boom di Cenere e al successo da record di Sirio, il suo ultimo disco. Dopo queste tappe, l’appuntamento immancabile è per l’8 settembre 2023 quando potrà conquistare una volta in più la sua Milano con uno speciale live all’Ippodromo SNAI San Siro, prodotto da Vivo Concerti e Next Show. A seguire potete trovare tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti per la data del 3 maggio 2023.

Lazza a Napoli, la scaletta del concerto, 3 maggio 2023

Qui sotto la scaletta del concerto di Lazza al Palapartenope. Il live inizierà alle 21. Si parte da Ouverture passando per Alibi e Ferrari RMX.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Lazza a Napoli, biglietti del concerto, 3 maggio 2023

Il concerto di Lazza a Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live al Palapartenope.

Palapartenope, Napoli, come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Teatro Palapartenope a Napoli:

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).