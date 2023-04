Nuova data domani sera, 30 aprile, al Forum di Assago per Lazza dopo l’appuntamento del giorno prima, sabato 29 aprile. Il cantante torna ad esibirsi sul palco per un nuovo appuntamento live che include tutti i suoi successi più noti, inclusa la più recente “Cenere“, arrivata al secondo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023, dietro “Due vite” di Marco Mengoni. Nella chart Fimi, il pezzo ha conquistato il numero 1 per numerose settimane, con molteplici dischi di platino. Un successo assoluto, senza se e senza ma. Ecco, a seguire, la scaletta del concerto al Forum di Assago e le informazioni sui biglietti disponibili.

Lazza, scaletta concerto 30 aprile 2023

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Lazza, biglietti concerto 30 aprile 2023

La data di domenica 30 aprile 2023 al Forum di Assago è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Lazza.

Forum di Assago, Milano, come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per il concerto di Lazza:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.