Lazza si esibirà stasera, 18 luglio 2023, a Matera per il Sonic Park Festival. Il suo ultimo album, Sirio, è stato certificato triplo disco di platino e ha dominato la classifica FIMI per più di 17 settimane. Il ragazzo dei record, dopo aver calcato i palchi dei club e dei festival più importanti del nostro Paese, e dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2023 con “Cenere”, arriva col suo tour estivo a Sonic Park Matera. Durante il live, i fan potranno ascoltare i pezzi più noti del suo repertorio in una lunga scaletta che potete leggere qui sotto, a seguire. Inoltre, ecco tutte le informazioni sui biglietti del live.

Lazza al Sonic Park Matera, la scaletta del concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Lazza a Matera, in programma martedì 18 luglio 2023. Il live alla Cava del Sole inizierà alle 21.30.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Lazza al Sonic Park Matera, biglietti del concerto, 18 luglio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il posto unico (a 43,70 euro) e per la zona PIT (66,70 euro). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Ecco come raggiungere il Sonic Park Matera, in base alle indicazioni riportate sul sito ufficiale.

In auto: Ferrovie Appulo Lucane collega Matera al resto della Basilicata e alla Puglia. Dalla stazione Fal di Bari centrale, situata accanto alla stazione FS di Bari centrale, partono circa dieci collegamenti giornalieri (tranne domenica e festivi) per le 4 stazioni Fal di Matera: Serra Rifusa, Villa Longo, Matera Centrale e Matera Sud. Info, orari e biglietti nelle stazioni, sul sito web www.ferrovieappulolucane.it, sulla App FAL disponibile per utenti iOS e Android. E’ anche in vigore un servizio di bigliettazione unica con Trenitalia che vende, anche online, i biglietti Fal per percorsi integrati con tratte nazionali.

In autobus: Matera è collegata in autobus da Ferrovie Appulo Lucane. Info, orari e biglietti su www.ferrovieappulolucane.it e sulla App FAL disponibile per utenti iOS e Android.