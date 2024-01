Recupera il numero di Lazza e inizia a chiamarlo per chiedergli una foto insieme: il rapper non gradisce e presenta un esposto ai carabinieri. Ecco cosa sarebbe accaduto a inizio gennaio 2024…

A riportare per primo questa curiosa notizia è stato il sito Il giorno. Lazza avrebbe denunciato un fan per molestie. Ecco cosa è successo, in base a quanto emerso. Nella sera del 6 gennaio, il cantante vede un numero sconosciuto che lo chiama sul cellulare. Non risponde perché non sa chi sia. Ma nuovamente arriva un’altra chiamata. Gli squilli continuano e il rapper decide di rispondere. E quello che sarebbe accaduto poco dopo è all’incirca questo:

“Ciao Lazza, sono un tuo ammiratore. Volevo farti i complimenti e chiederti se possiamo vederci per fare una foto insieme“

Lazza è sorpreso e stupito, non comprende con chi sta parlando e gli domanda come abbia fatto ad avere il suo numero di telefono. La risposta spiazza: chi ha chiamato sarebbe dipendente di una compagnia telefonica ed è risalito al cellulare del suo idolo inserendo semplicemente i suoi dati anagrafici nel server. A quel punto, il cantante, sempre più basito, chiude la telefonata. Ma decide di non soprassedere a quanto accaduto e il giorno dopo si presenta in caserma per una denuncia formale.

La querela si appella all’articolo 660 del codice penale, che, riguarda la “molestia o disturbo alle persone” e punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. A finire a rischio è “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

La denuncia sarebbe arrivata poi in Procura dove dovrebbero iniziare le indagini. Dal numero di cellulare non dovrebbe essere difficile risalire all’autore della telefonata che, a sua volta, se confermata la modalità di come abbia ottenuto il numero, potrebbe subire anche delle conseguenze a livello professionale.

Al momento, via social, Lazza non ha confermato né smentito la notizia riportata che risalirebbe a inizio gennaio 2024.

Lazza e il boom a Sanremo 2023

Classificatosi secondo al Festival di Sanremo 2023 con “Cenere“, Lazza ha superato tutti nelle vendite del brano, persino il vincitore Marco Mengoni che ha trionfato con la sua ballad “Due vite”. Ad oggi il brano ha conquistato ben sette dischi di platino.

Ancora meglio il suo disco Sirio, condiviso ad aprile 2022, quasi un anno prima del Festival, che vede collezionati ben 8 dischi di platino. Tra i brani presente “Panico” e “Molotov” con Cenere poi inserito nella riedizione digitale (che ha contribuito ad aumentare ancora di più il successo dell’album).