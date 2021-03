Esce il 16 aprile “Lauro“, il nuovo album di Achille Lauro, annunciato pochi giorni fa dallo stesso cantante, dopo la sua presenza fissa al Festival di Sanremo 2021, con 5 quadri, uno per una serata.

Poco fa, sempre via social, Achille Lauro ha condiviso la tracklist del disco:

PREQUEL

SOLO NOI

LATTE+

MARILÚ

LAURO

COME ME

FEMMINA

A UN PASSO DA DIO

GENERAZIONE X

BARRILETE COSMICO

PAVONE

STUPIDE CANZONI D’AMORE

SABATO SERA

Sono questi i titolo delle tracce presenti nell’atteso nuovo progetto discografico del cantante, letteralmente esploso negli ultimi anni proprio grazie alle due partecipazioni di successo al Festival, prima con “Rolls Royce” e poi con “Me ne frego”.

Queste le parole condivise sui social pochi giorni fa:

LAURO.

Il mio ultimo disco.

Dal 16 aprile ovunque.

PRE ORDER ONLINE DA ORA (Link in bio)

Per chi ha scelto di essere e di goderne.

Per chi se ne frega.

Per chi ha conosciuto la fine

e della fine ha fatto il suo nuovo inizio.

Per tutti gli incompresi,

come lo siamo noi.