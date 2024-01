Venerdì 12 gennaio 2024, Laura Pausini si è esibita a Torino con la prima data nel capoluogo piemontese del suo World Tour 2024, partito lo scorso 8 dicembre da Rimini. In attesa del bis in programma sabato 13 gennaio, sul web sono apparsi alcuni video delle esibizioni live della cantante, incluso qualche divertente siparietto improvvisato. Proprio come avvenuto poche ore fa, durante il live a Torino. La cantante si è messa a leggere i cartelloni dei fan presenti e ha letto quello di una coppia che aveva un messaggio per lei: “Ci sposiamo l’8 giugno, facci durare”. A quel punto ha ironizzato direttamente con loro:

“Come vi chiamate? Magda e Davide…? Mi raccomando durate voi, cioè, Davide tu soprattutto… direi!”

Accompagnata dalle risate del pubblico, ha poi continuato scoprendo che una sua fan aspetta un bambino:

“Sei incinta anche te? Ragazzi ma quanto ciulate? Io non so! Siete tutti incinta quest’anno! In tutti i concerti ci sono un sacco di donne con la panza! Sono molto contenta, perché avete fatto bene i compiti a casa!”

Il commento è legato proprio al rito che accompagnano i live della cantante

Laura Pausini, l’ultima frase che pronuncia da sempre per chiudere il concerto

La stessa Laura Pausini ha poi spiegato il motivo di questo suo commento.

“Non tutti hanno partecipato ad altri miei concerti negli altri anni. Quando sentirete la frase “Fate l’amore stanotte” è la frase che, da sempre, io uso per chiudere lo spettacolo. Dopo non torno più sul palco. Solo che, chi viene da tanti anni, soprattutto negli ultimi, devo dire che, insomma, sono stati attenti, hanno preso alla lettera questo consiglio. E poi dopo i concerti, viene sempre un po’ di quella roba lì…”

Laura Pausini si è poi interrotta, divertita e accolta dalla risate e dai sorrisi del pubblico presente. Potete vedere il video qui sotto: