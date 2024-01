Forum di Assago sold out per il concerto di Laura Pausini a Milano in programma mercoledì 24 gennaio 2024: non ci sono più biglietti disponibili, ecco la scaletta delle canzoni e l’orario di inizio del live.

La scaletta di Laura Pausini in concerto a Milano, Forum di Assago, 24 gennaio 2024: il live è sold out

Tutto sold out per il concerto di Laura Pausini al Forum di Assago, in programma mercoledì 24 gennaio 2024, a Milano. La cantante è impegnata con il suo World Tour, il tanto ritorno atteso sulle scene. Il 2023 ha racchiuso il doppio comeback della cantante con il suo album di inediti, Anime parallele, e il suo tour mondiale con l’ultima tappa in calendario a New York ad aprile. Durante il live, spazio ai più grandi e noti successi della sua carriera insieme ai pezzi più recenti, per un lungo viaggio nel trentennale della sua storia musicale. Tutto è curato nei minimi dettagli, dalla scenografia alla scaletta:

Questo è il momento che aspetto da 5 anni. Mi sono preparata e ho studiato molto. Pezzo dopo pezzo ho avuto chiaro il quadro di come avrei voluto disegnare il mio ritorno. Questo è l’anno del mio trentennale ed è l’anno in cui torno con nuova musica, contenuta nel mio album “Anime Parallele”, è l’anno in cui mi rimetto alla prova. L’ho fatto, in tutti i modi in cui sono riuscita a sfidarmi, musicalmente, mentalmente, emotivamente, fisicamente anche. Sono partita dall’idea folle di una maratona in un volo di 24 ore, tre performance in tre città del mondo, in tre teatri iconici, come quello dove ho vinto il Festival di Sanremo nel febbraio 1993″

Tutto prende forma nel tour nei Palasport:

Quasi una provocazione, sembrava impossibile, ma ci sono riuscita. Ho allargato il cerchio pensando a un’anteprima del tour nelle piazze storiche di Venezia e Siviglia, città dove non avevo mai suonato prima. E ora finalmente tutto il disegno prende forma nei palasport, e questo show che aveva messo le sue radici già nei teatri, è cresciuto fino al suo sviluppo finale che finalmente presenterò nel mondo. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza al mio fianco una figura come quella di Luca Tommassini, co- regista che con me ha dato vita a uno show in 3 atti, costruito partendo dalla musica dei miei 30 anni, e seguendo una linea concettuale che gioca con presente, futuro e passato.

La scaletta del concerto di Laura Pausini al Forum di Assago

Ecco le canzoni in scaletta nel concerto di Laura Pausini in programma mercoledì 24 gennaio 2024 al Forum di Assago a Milano. Ecco l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte / Frasi a Metà / Io Canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare (con Biagio Antonacci)

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Dimora naturale (Surprise Song)

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye) (Medley Romantico)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Come arrivare al Forum di Assago

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

In aereo

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.