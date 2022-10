Laura Pausini sarà la conduttrice della 23esima edizione dei Latin Grammy Awards, il riconoscimento musicale più importante per quanto riguarda l’industria musicale latina, assegnato dalla Latin Recording Academy.

La prossima edizione del premio si terrà il 17 novembre 2022 alla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas.

Dopo aver condotto l’ultima edizione dell’Eurovision, tenutasi lo scorso maggio a Torino, andata in onda su Rai 1 e condotta insieme a Mika e Alessandro Cattelan, Laura Pausini, quindi, quest’anno, sarà alla conduzione di un’altra prestigiosa manifestazione musicale.

Nel comunicato ufficiale, la cantante ha sottolineato l’importanza che i Latin Grammy Awards hanno avuto nel corso della sua carriera: “I Latin Grammy hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la mia musica da parte del mondo latino americano. La conduzione di Eurovision, quest’anno, mi ha fatta appassionare anche ad una parte diversa del mio lavoro, che lo completa, e per questo con grandissimo entusiasmo ho accettato la proposta di questa nuova sfida che mi vedrà sul palco dei Latin Grammy il prossimo 17 novembre come conduttrice. Da italiana è per me motivo di orgoglio fortissimo”.

Dal 2001 al 2018, Laura Pausini ha regolarmente preso parte ai Latin Grammy Awards, concorrendo per molti premi con le versioni in lingua spagnola dei suoi album.

Nel suo palmares, la cantante conta ben 4 Latin Grammy Awards vinti: Miglior album pop femminile nel 2005 vinto con Escucha (versione spagnola di Resta in Ascolto), Miglior album pop femminile nel 2007 vinto con Yo Canto (versione spagnola dell’album di cover Io Canto), Miglior album pop femminile nel 2009 vinto con Primavera Anticipada (versione spagnola di Primavera in Anticipo) e Miglior album pop tradizionale nel 2018 vinto con Hazte sentir (versione spagnola di Fatti Sentire).

Nel corso della sua carriera, la Pausini è stata candidata anche ad altri 8 Latin Grammy Awards grazie all’album Entre tú y mil mares (Tra te e il mare), ai singoli Un error de los grandes (Il mio sbaglio più grande), Vive ya! (Vivere) con Andrea Bocelli, En cambio no (E invece no), Lado derecho del corazón (Lato destro del cuore) e El valor de seguir adelante (Il coraggio di andare) e al dvd Laura Live Gira Mundial ’09.