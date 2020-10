Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Io sì (Seen), il nuovo singolo di Laura Pausini, colonna sonora del film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, che segna il ritorno sulle scene, dopo circa dieci anni, dell’attrice Premio Oscar Sophia Loren.

Io sì (Seen): il nuovo singolo

Io sì (Seen) sarà disponibile, in tutte le piattaforme digitali, a partire dal prossimo 23 ottobre. Nell’EP, saranno presenti anche le versioni in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese del singolo.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram, la cantante ha condiviso la cover del nuovo singolo e il seguente post:

Eccola, questa è la cover di Io sì (Seen), il mio nuovo brano, colonna sonora di The Life Ahead / La vita davanti a sé.

Sono rimasta affascinata da questa canzone pensata per me da Diane Warren e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sophia Loren che torna finalmente sulle scene.

Io sì (Seen) è scritta da Diane con me e Niccolò Agliardi e accompagnerà il film in tutte le versioni internazionali.

Chi vedrà il film in tutto il mondo ascolterà solo il brano in italiano ma, insieme a Diane ed Edoardo, abbiamo deciso di realizzare anche le versioni in inglese, francese, spagnolo e portoghese, che troverete solo nell’EP in uscita in tutte le piattaforme digitali e streaming il prossimo 23 ottobre.

Sono onorata di far parte di questo progetto!

In un altro post, sempre condiviso su Instagram, Laura Pausini ha svelato che Io sì (Seen) “verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come Miglior Canzone Originale”.

Laura Pausini, Io sì (Seen): la conferenza stampa

Soundsblog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo di Laura Pausini, a partire dalle ore 15.