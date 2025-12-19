Laura Pausini, colpo di scena: ecco perché “La mia storia tra le dita” non c’è nel suo ultimo album

“La mia storia tra le dita” non figura in italiano nel nuovo album di Laura Pausini: le ragioni di una decisione che ha fatto discutere.Quando Io canto 2 è stato annunciato come il nuovo progetto discografico di Laura Pausini. L’attenzione si è concentrata subito su un titolo in particolare, La mia storia tra le dita.

“La mia storia tra le dita” non figura in italiano nel nuovo album di Laura Pausini: le ragioni di una decisione che ha fatto discutere.

Quando Io canto 2 è stato annunciato come il nuovo progetto discografico di Laura Pausini. L’attenzione si è concentrata subito su un titolo in particolare, La mia storia tra le dita. La reinterpretazione del celebre brano di Gianluca Grignani aveva già acceso un dibattito pubblico nei mesi precedenti, tra dichiarazioni incrociate e una controversia poi dichiarata risolta. Proprio per questo, l’assenza della versione italiana nel disco destinato al mercato nazionale ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori, riaprendo interrogativi sulle scelte artistiche e sul percorso che ha portato alla tracklist definitiva.

Laura Pausini, perché non ci sarà la canzone di Grigani

Nel nuovo album Io canto 2, in uscita il 6 febbraio, La mia storia tra le dita non compare nella versione italiana cantata da Laura Pausini. Il brano è comunque presente, ma sotto una forma diversa: nell’edizione italiana del disco trova spazio Quem de nós dois, versione in lingua portoghese resa celebre da Ana Carolina. Nella versione spagnola dell’album, Yo canto 2, è invece inclusa Mi historia entre tus dedos, adattamento spagnolo dello stesso brano di Grignani.

La scelta ha suscitato sorpresa soprattutto perché, dopo la comunicazione ufficiale della risoluzione della controversia con gli autori. Molti davano per scontata la presenza della versione italiana nel disco principale. Al momento, non è stato chiarito se la decisione sia legata direttamente alle tensioni precedenti. O se fosse stata prevista fin dall’inizio come parte di un progetto più ampio e multilingue.

La vicenda affonda le sue radici nella pubblicazione, a settembre, della cover italiana di La mia storia tra le dita. In quell’occasione, Laura Pausini aveva apportato alcune modifiche al testo originale, cambiando prospettiva e alcune frasi chiave. Interventi che Gianluca Grignani aveva giudicato inaccettabili, sostenendo che il significato profondo della canzone fosse stato alterato.

Le dichiarazioni pubbliche del cantautore avevano dato il via a settimane di tensione, culminate con l’intervento dell’editore Warner Chappell Music Italiana. Che aveva annunciato una risoluzione positiva della controversia con Grignani e Massimo Luca. Nonostante ciò, la nuova configurazione del brano all’interno dell’album suggerisce che l’equilibrio raggiunto non abbia portato a un ritorno alla versione italiana nel contesto del progetto discografico. Io canto 2, pur essendo pensato per il mercato italiano, non è un disco esclusivamente in lingua italiana.