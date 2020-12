Hanno decorato il loro studio per Natale ad agosto e, in soli 15 minuti, ha scritto “All I Want For Christmas Is You”.

, gli album di Natale erano qualcosa creato da artisti che erano verso la fine della loro carriera. Tuttavia, l’allora marito di Mariah, Tommy Mottola, che era anche un dirigente della sua casa discografica, insistette perché facesse Merry Christmas mentre era all’apice della sua carriera. Hanno decorato il loro studio per Natale ad agosto e, in soli 15 minuti, ha scritto “All I Want For Christmas Is You”.

Jimmy Boyd, il cantante tredicenne di “ I Saw Mommy Kissing Santa Claus “, ha dovuto comparire davanti ai capi della Chiesa Cattolica Romana per ottenere la revoca del divieto di utilizzo della canzone. Secondo il Chicago Tribune, era stato bandito dalla chiesa e da diverse stazioni radio per “aver implicato anche un tenue legame tra il sesso e la festa religiosa”.

George Michael ha scritto, prodotto e suonato ogni singolo strumento in “ Last Christmas “.

Irving Berlin e sua moglie hanno visitato la tomba del loro bambino ogni 25 dicembre dopo la sua morte nel 1928. Registrata da Bing Crosby, la canzone è diventata una delle preferite dai nostalgici. Inoltre, l’esercito lo usò come segnale segreto per istruire i soldati ad evacuare Saigon durante la guerra del Vietnam.