La prima canzone di Natale a menzionare Babbo Natale è stata “Up On The Housetop” di Benjamin Hanby, scritta nel 1864. La maggior parte delle prime canzoni natalizie erano religiose. Tuttavia, “Up On The Housetop” è stata la prima canzone di Natale a raccontare la storia di San Nicola, altrimenti noto come Babbo Natale. La canzone di Hanby è stata ampiamente ispirata dalla famosa poesia del 1823 di Clement Moore “Una visita da San Nicola”.