L’amore L’amore è un brano di Vasco Rossi tratto dal suo nuovo disco, Siamo qui, uscito venerdì 12 novembre 2021.

Vasco Rossi, L’amore L’amore, Significato canzone

Il pezzo è un invito all’amore universale, nelle sue sfumature e sfaccettature. Un sentimento che è capace di stupire i diretti interessati, che può essere a prima vista o quello insaziabile. L’amore è reale quando risiede sempre nel tuo cuore e anche quando dura solo un paio d’ore. Tra uomo e donna, tra due due donne o due uomini “Si fa con le mani, si fa con il cuore, Si fa come si vuole”

L’amore L’amore, ascolta la canzone

Vasco Rossi, L’amore L’amore, Testo canzone

Tu con me

Lui con te

Lei che l’ama fino in fondo

Ma lui non c’è

Sta con te

Lei con lei

Lui con lui

Non ci credi fino a quando ti ritrovi lì

Eh sì, può andare anche così

L’amore a prima vista

L’amore che non basta

Lui è sempre nel tuo cuore

Io soltanto per due ore

Perché fai

Ma lui è più sensibile

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani, si fa con il cuore

Si fa come si vuole

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore

Tu con me

Lui con te

Qui non si capisce bene la storia com’è

Ci vuole il buttafuori

I sensori

Per buttare i cattivi pensieri

Per evitare gli ostacoli

Quando siamo fuori

Quando restiamo da soli, da soli, da soli, da soli

Lei con me, lui con te, lei con lei, lui con lui

Lui con lei, lei non c’è, lui dov’è, lei perché

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani si fa con il cuore

Si fa come si vuole

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore