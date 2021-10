L’amore che non c’è è una canzone di Gigi D’Alessio pubblicata nel 2005. Con il brano ha partecipato al Festival di Sanremo ed è stato scritto dallo stesso Gigi insieme a Vincenzo D’Agostino. Ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico e ha conquistato il secondo posto nella classifica italiana. E’ rimasto stabile per tre settimane.

Ho bisogno di parlarti adesso ascoltami

C’è un silenzio che nasconde ambiguità

Che non litighiamo più mi sembra un secolo

Solo indifferenza è quello che si da

Si sta asciugando il mare

Se una donna ti ha rubato la tua immagine

Ma non sa più accarezzarmi come te

Hai un sorriso disegnato per difenderti

Dalle notti che non hanno libertà

L’amore che non c’è perché lo vuoi nascondere

Tanto fingere fa male solo a te

Ma davvero mi credevi così stupido

Forse stupido è l’amore che ho per te

L’amore che non c’è

Perché non ti fa piangere

E la voglia pazza di scappare via

Il grigio delle nuvole

Se tu non te ne vai

È l’unico colore su di noi

Il domani farà un male insopportabile

Quante notti senza sonno passerò

Viaggerò sul treno della solitudine

E chissà a quale fermata scenderò

L’amore che non c’è

Perché lo vuoi nascondere

Tanto fingere fa male solo a te

Ma davvero mi credevi così stupido

Forse stupido è l’amore che ho per te

L’amore che non c’è adesso ti fa piangere

In un timido silenzio intorno a noi

Vorrei poterti stringere

Nel farti andare via

Lasciando un po’ di me

Sulla tua scia

Ti porterò nel cuore

Sapendo la tua assenza

In ogni istante

Quanto assedio mi darà

È un po’ come morire

Vedere come adesso te ne vai

L’amore che ho per te

Un’altra non può chiedermi

Perché un’altra non sarà la vita mia

Non ci sarà poesia

Ti ho dato l’impossibile

Tu forse non lo sai

Che ho speso tutto quanto su di noi

E’ un brano d’amore dove il cantautore si strugge per un amore ufficialmente concluso ma che arde ancora nel suo cuore. L’indifferenza sembra aver preso il posto del forte legame che univa la coppia e se la donna nasconde il suo sentimento, lui non è in gradi di farlo (“L’amore che non c’è perché lo vuoi nascondere, Tanto fingere fa male solo a te, Ma davvero mi credevi così stupido, Forse stupido è l’amore che ho per te”)

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.