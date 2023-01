Rose Villain ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco, Radio Gotham, previsto per il 20 gennaio 2023. Lamette è il primo brano che anticipa la pubblicazione dell’album, vede il featuring di Salmo ed è disponibile dal 13 gennaio 2023. Qui sotto potete ascoltare il pezzo e leggere il testo della canzone.

Lamette, Ascolta la canzone e leggi il significato

Le lamette del titolo della canzone sono riferite ai pensieri che popolano la mente, tra paranoie, parole non dette e la sensazione di non avere più aria.

Rose Villain feat. Salmo, Testo canzone

Pare e parole non dette

Pugni in pancia come Tekken

L’ansia, supplico, ma non la smette-e-e

Sembra di avere le manette, ma capita, ah

Fluttuo sul fondo di una piscina

Più mi manca l’aria, più mi sento viva

Ma non capirò mai

Non parlo se mi chiedi: “Come stai?”

Non parlo, ma canto

I pensieri in testa sono delle lamette

Anche la droga non basta, ma non voglio smettere

E non parlarmi della pioggia se non ti ha mai

Preso a pugni la faccia

Io la pioggia ce l’ho nelle vene ormai

Vorrei toccarla

Yo

Gli sbraghi sulla carnе non sono per il sangue

Ma per vеdere i tagli a regola d’arte (Ah)

Suonano campane, colpi di spranghe

Ora che ho realizzato il mio sogno più grande (Uh)

Ho messo un po’ di fogli da parte

Ti porterò dei fiori da Marte (Eh-eh)

Moriremo insieme, vivremo dall’altra parte

Vedremo gli altri piangersi addosso fino alle scarpe (Eh-eh)

Scivola con me verso il vuoto

Scavami dentro per vedere chi c’è sotto (Ah)

La vita non aspetta, uccidimi in fretta

Taglia la lingua alla voce che ho in testa (Ah)

La cura al male arriva sempre meno

Quindi dammi un bacio che sa di veleno

Sono sempre il tipo che sta sulle sue

Ma la morte fa meno paura se siamo in due, yo

I pensieri in testa sono delle lamette (Sono delle lamette)

Anche la droga non basta, ma non voglio smettere (Non voglio smettere)

E non parlarmi della pioggia se non ti ha mai

Preso a pugni la faccia

Io la pioggia ce l’ho nelle vene ormai

Vorrei toccarla

I pensieri in testa sono delle lamette (Sono delle lamette)

Anche l’amore non basta, ma non voglio smettere (Non voglio smettere)

E non parlarmi della notte se non ti ha mai

Spento una siga in faccia

Io la notte ce l’ho nelle vene ormai

Vorrei toccarla

Chiedimi “Come stai?”

Mhm-mhm

Ih-ih, ih-ih-ih

Chiedimi “Come stai?”