L’alba è il titolo del nuovo singolo di Crytical, disponibile in streaming e in digitale da giovedì 20 ottobre 2022. È stato un anno intenso per Crytical: dal suo percorso ad Amici come una delle proposte rap più interessanti del programma, fino a un tour di oltre 30 date estive in tutta Italia.

Con “L’Alba” si raccontano tutti questi risultati, ma soprattutto l’impegno e i sacrifici che gli sono costati. Crytical lo fa con sincerità, con un flusso di pensieri in pieno stile conscious e un ritornello viscerale, facendo emergere le emozioni e le paure di tanti cantanti che possono uscire fuori da un talent.

Il cantante ha raccontato:

“Ho scritto una canzone che possa rappresentare la base per un nuovo viaggio artistico che spero duri il più a lungo possibile. Ho voluto parlare a me stesso del passato e fargli capire cosa sta vivendo. Catapultarmi da un momento all’altro in un mondo così grande comporta tante cose, e io le sto sentendo tutte. Ultimamente dormo poco, sono sveglio fino all’alba e proprio con i primi raggi del sole riesco ad essere sincero con me stesso e trascriverlo su un foglio. L’alba rappresenta l’inizio di una nuova giornata, e in questo caso, di una nuova vita”

Qui sotto potete ascoltare e vedere le parole di Crytical che ci ha raccontato il significato del nuovo singolo, in un video:

Crytical, biografia cantante

Francesco Paone, in arte Crytical, è un rapper abruzzese classe ‘04. La sua carriera inizia all’età di 13 anni nell’ambiente Underground con i contest di freestyle nella sua regione.

Pian piano si avvicina sempre di più al movimento e comincia a girare e vincere per tutta l’Italia fino ad arrivare all’ambito titolo del “Tecniche Perfette” tappa Piemonte. Rispettato da tutti nell’ambiente, all’età di 17 anni decide di intraprendere un cammino differente pur rimanendo sempre fedele alle sue radici e alla sua passione. Infatti, a dicembre 2022, entra a far parte della Scuola di “Amici” in categoria “Canto Rap”. All’interno della Scuola pubblica 2 singoli: “Casa mia” e “Le mie parole sono armi” che ad oggi sono le colonne portanti dei suoi concerti. Lo scorso 30 giugno Crytical ha pubblicato il nuovo singolo “Sarà che il vento fa male” a cui è seguito un tour nelle principali città italiane.