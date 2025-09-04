Stop forzato a Miami, ma Lady Gaga conferma le date italiane al Forum di Assago e le sue prossime attesissime performance di New York e all’MTV Video Music Award

Lady Gaga annulla Miami: corde vocali infiammate | Come sta la cantante in vista dei VMA e del suo arrivo a Milano

Poche ore prima di salire sul palco di Miami per quello che era uno dei concerti più attesi del suo tour, esaurito in ogni ordine di posti da tempo, Lady Gaga ha annunciato la cancellazione dell’ultima tappa americana del Mayhem Ball Tour.

Lady Gaga annulla Miami: cosa è successo

La decisione, dolorosa ma necessaria, è stata presa dopo la diagnosi di un’infiammazione acuta alle corde vocali che avrebbe potuto compromettere seriamente e in modo ulteriore la sua voce in vista dei prossimi impegni…. “Mi dispiace davvero tanto, ma i medici mi hanno consigliato di fermarmi. Il rischio era troppo alto”, ha spiegato l’artista in una storia su Instagram, lasciando intendere che il riposo vocale sarà cruciale per affrontare le prossime date.

Un regalo ai fan: The Dead Dance

A compensare la delusione dei fan americani, Lady Gaga ha pubblicato il videoclip di The Dead Dance, diretto da Tim Burton che sta già spopolando sui social. In un connubio perfetto tra musica e cinema, che unisce l’estetica visionaria del regista con l’energia della popstar, il brano regala un’altra perla del repertorio di Gaga.

Scritto e prodotto con Cirkut e Andrew Watt, The Dead Dance è parte dell’album Mayhem ed è legato alla serie Mercoledì la cui seconda stagione è al via in questi giorni su Netflix, nella quale Gaga è apparsa anche come attrice nei pani di una misteriosa insegnante. Il video ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan, diventando virale sui social.

Milano in attesa

Se Miami si è vista privata della sua data, anche se l’artista non ha escluso di poterla recuperare in un modo o nell’altro, non ci sono conseguenze di alcun tipo per le date italiane. Ovviamente confermate le due serate al Forum di Assago, in programma il 19 e 20 ottobre. Per

Lady Gaga si tratta di un ritorno attesissimo: “Ho scelto le arene perché mi permettono di curare ogni dettaglio, creando un’esperienza teatrale ed elettrizzante che porta in vita Mayhem così come l’ho immaginato”, ha dichiarato la popstar. Un format più intimo rispetto agli stadi, ma che promette uno spettacolo immersivo. Lady Gaga ha già suonato diverse volte al Forum di Milano dove è stata spessissimo indipendentemente dai suoi impegni artistici e professionali.

Famosa la sua amicizia con Giorgio Armani che l’aveva vestita in diverse occasioni speciali, per il Grammy, gli Oscar e anche per il suo tour mondiale di dieci anni fa.