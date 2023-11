Lacrime è un brano inedito di Settembre, presentato nella semifinale di X Factor 2023. Il cantante fa parte della squadra di Dargen D’Amico.

Settembre, Lacrime, Significato della canzone

“Lacrime” è il brano di SETTEMBRE, un pezzo nostalgico, autentico e privo di fronzoli. “LACRIME” è un brano che affronta il tema delle mancanze, della nostalgia e della rassegnazione di fronte al persistere di persone nella nostra mente, anche quando fisicamente non sono più presenti.

La canzone si focalizza sulla fragilità, senza paura di essere giudicata, e rappresenta chiaramente i sentimenti di Andrea nei confronti di una persona che non è più con lui, incapace o riluttante a dirgli: “t’ vogli ben ogni notte”.

Chi è Settembre

21 anni, è uno studente che ama e canta pop. La sua passione per la musica si fa sentire sin da subito: quando ha 6 anni, il piccolo Andrea (Settembre è il suo vero cognome) inizia a frequentare corsi di danza, seguiti– qualche anno dopo– dal canto, per studiare il quale si iscrive in una accademia nella quale può approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale.

A 12 anni iniziamo le prime composizioni; pochi anni dopo escono alcuni singoli tra cui “Su”, con cui partecipa e vince il Festival Show 2018. Parallelamente al percorso canoro, decide di aprire un canale YouTube e un profilo TikTok che conta più di 940 mila followers. Nel 2020 escono i suoi nuovi brani “Soli insieme” e “Bum bum”; nel 2022 è finalista di “Deejay on stage” organizzato da Radio Deejay. SETTEMBRE è napoletano doc, e mette tutta la sua napoletanità nelle sue performance, tanto da creare un genere a parte.

Quello di stasera, giovedì 30 novembre, è un appuntamento importante per i concorrenti di X Factor 2023: Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba presenteranno in anteprima – nella semifinale, attesa alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – i loro brani inediti che usciranno venerdì 1 dicembre per Warner Music Italy, e avranno modo di far conoscere al pubblico la loro musica e la loro identità, andando oltre le cover che hanno portato finora.