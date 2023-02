La rivincita delle bionde è un brano inciso da Michelle Hunziker, Katia Follesa e Max Pezzali. Presentato in anteprima a Viva Rai 2 da Fiorello, probabilmente ascolteremo il pezzo durante “Michelle Impossible & Friends” che debutta stasera, in prima serata, su Canale 5. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere il testo e vedere il video ufficiale.

La rivincita delle bionde, Michelle Hunziker, Katia Follesa e Max Pezzali: ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale de “La rivincita delle bionde”.

La rivincita delle bionde, Testo canzone

Le bionde sono sempre prese di mira

rispondo con una canzone come Shakira

siamo Madonna e Grace Kelly

lasci una bionda per una mora

non sai Katy Perry

Non stressarci con le frasi fatte

noi non siamo Barbie

sottovalutarci ha i suoi vantaggi

da Maria De Filippi a BillieEilish

questa è

È la rivincita delle bionde

cervelli su tacco 15

la rivincita delle bionde

che serve avere un gran Q.I.

è Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Lady D e la Carrà

è la verità che la rivincita delle bionde

è forse questa qua

Che finimondo per un capello biondo che stava sul gilet

ti hanno beccato, ah!

le bionde trecce gli occhi azzurri e poi

non ti ha più chiamato (ah ah)

Quindi non stressarci

è come Kill Bill, meglio non sfidarci

da Mariangela Melato a Lady Gaga a Patty pravo

in un solo coro qui per ricordarti che:

È la rivincita delle bionde

cervelli su tacco 15

la rivincita delle bionde

che serve avere un gran Q.I.

è Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Lady D e la Carrà

è la verità che la rivincita delle bionde

è forse questa qua