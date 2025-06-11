La possibile scaletta dei concerti di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini ha iniziato il suo tour 2025, ed è uscita la probabile scaletta dei concerti. Ecco quali canzoni canterà.

Cesare Cremonini è tornato a riempire gli stadi con il suo atteso tour Live25. La prima tappa è stata allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e, dopo il concerto, è stata già divulgata la scaletta dell’evento, che ha segnato il ritorno dell’artista bolognese dopo due anni di assenza dai palcoscenici. L’annuncio del nuovo singolo Ora che non ho più te, disponibile su tutte le piattaforme digitali, ha dato il via a un nuovo capitolo della carriera di Cremonini. Dopo il live di Lignano Sabbiadoro, il sindaco Luca Giorgi ha intanto espresso soddisfazione per l’evento, evidenziando come la città sia una delle capitali musicali italiane.

Tutte le date del tour

Cesare Cremonini aveva terminato il suo ultimi tour due anni fa, quando ci fu un live all’Autodromo di Imola. L’artista ha poi annunciato la nuova tournée, che in questo 2025 lo sta portando in giro per l’Italia.

La data zero è stata appunto fissata per l’8 giugno presso lo Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro, mentre la tappa conclusiva si terrà il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco il calendario completo:

8 giugno 2025 – Stadio Stadio G. Teghil a Lignano Sabbiadoro

15 giugno 2025 – Stadio San Siro a Milano

19 giugno 2025 – Stadio Dall’Ara a Bologna

20 giugno 2025 – Stadio Dall’Ara a Bologna

24 giugno 2025 – Stadio Diego Armando Maradona a Napoli

28 giugno 2025 – Stadio San Filippo a Messina

3 luglio 2025 – Stadio San Nicola a Bari

8 luglio 2025 – Stadio Euganeo a Padova

12 luglio 2025 – Stadio Olimpico a Torino

17 luglio 2025 – Stadio Olimpico a Roma. I biglietti sono stati resi disponibili dallo scorso 27 settembre sul sito di VivaTicket. I prezzi variano in base al settore scelto. Al momento ne sono stati venduti 550.000.

La scaletta dei concerti

Il Live25 prevede quindi 13 date nei principali stadi italiani tra cui Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma. Sul palco ci sono 65 metri di larghezza, 22 metri di altezza, oltre 900 metri quadrati di schermi LED e un sistema di illuminazione con 700 corpi illuminanti. Ecco quella che potrebbe essere la scaletta: