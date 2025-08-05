La notte nel cuore, anticipazioni fino al 10 agosto: il colpo di scena inaspettato

Tutte le anticipazioni della serie La notte nel cuore fino al 10: ci sarà un colpo di scena inaspettato, tenetevi pronti.

La serie La notte nel cuore è un altro piccolo gioiello delle serie tv nate in Turchia che sta conquistando il grande pubblico italiano. Del resto, un cast d’eccezione e una trama ricc adi colpi di scena che riesce ad unire sapientemente dramma e azione ha creato davvero un buon prodotto per la tv.

Non era certo scontato. Del resto se da una parte è veto che gli italiani sono ormai abituati alle serie di livello turche, eppure vero che La notte nel cuore è molto diverso dai prodotti che l’hanno preceduta. Un drammatico racconto ma anche una storia di resilienza e di riscatto. E la scommessa, da parte di Mediaset, è stata certamente vinta.

La notte nel cuore, anticipazioni al 10 agosto

Nelle prossime puntate entreremo nel cuore di questa stagione e (piccolo spoiler) ci saranno diversi colpi di scena che lasceranno di stucco i milioni di telespettatori che seguono la serie. Partiamo da Sevilay: la donna, ormai allo strenuo delle sue forze, ha intenzione di chiedere il divorzio e lo fa dinanzi a diverse persone. Ma quando rimangono soli, Hikmet torna quello di sempre e minaccia – con parole paurose e durissime – a Nuh. Sevilay non vuole lasciarsi intimidire e risponde alla suocera: non impedirà a nessuno di raggiungere i suoi sogni e il successo che merita.

Tahsin, invece, si scontra nuovamente con Samet e rivela a Nuh e Melek che il suo piano di vendetta è appena agli inizi. L’uomo sparge veleno intorno alla protagonista, mettendo in dubbio le sue reali condizioni di salute, arrivando ad affermare che le nozze fossero una mossa calcolata.

Ma Sevilay, forse, ha un alleato: Nihayet si presenta a casa sua e le rivela i veri motivi che hanno spinto al matrimonio, ovvero un piano per dividere una ricchissima eredità. Poi il monito: “Non lasciare neppure una moneta a Hikmet o a tuo fratello” e la mette in guardia.