Questa sera andrà in onda su Rai 1, il concerto finale di “La Notte della Taranta”, il più grande Festival d’Italia e una delle più significative manifestazioni della cultura popolare in Europa, a partire dalle 23.40.

La Notte della Taranta si è tenuta il 28 agosto 2021 a Melpignano, in provincia di Lecce. Era la 24esima edizione dell’evento.

L’evento, capace di coinvolgere oltre centocinquantamila spettatori, si svolge da sempre in Salento, precisamente nel comune di Melpignano, nella spianata dell’ex Convento degli Agostiniani ed è dedicato nello specifico alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica.

La Notte della Taranta 2021 viene trasmessa su Rai 1, in seconda serata, sabato 4 settembre, a partire dalle 23.40 circa.

La notte della Taranta 2021, quest’anno, vede come conduttore e narratore della serata Al Bano.

Il concerto quest’anno si caratterizzerà per la presenza di due Maestri Concertatori, Enrico Melozzi e Madame, che reinterpreteranno i classici della tradizione musicale locale, avvalendosi di un gruppo di circa trenta tra i migliori musicisti del Salento, “l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta” assieme a ospiti eccezionali della scena nazionale quali Al Bano, che sarà anche il narratore della serata, e Il Volo.

Ecco le parole di Enrico Melozzi:

Ci sarà anche Il Volo tra gli ospiti di questa serata, pronti ad esibirsi sul palco durante l’atteso show, tenutosi a fine agosto 2021. Ecco le loro parole all’Ansa:

Quando Enrico Melozzi e la Fondazione della Notte della Taranta ci hanno invitato a partecipare a questa storica manifestazione – hanno raccontato i tre tenori – abbiamo accettato subito con grande piacere, La Notte della Taranta è uno dei più importanti eventi sulla cultura popolare in Italia e noi siamo felici di onorare questa tradizione cantando questa sera per la prima volta Calinitta , celebre brano in lingua grica. È una ballata malinconica che esprime un sentimento romantico e nostalgico. Una sfida che abbiamo colto con piacere perché la musica e i sentimenti che essa esprime non hanno confini

Il tema di questa edizione è la libertà -al centro delle nostre vite, più sentito che mai- come svelato da Michele Emiliano-presidente regione Puglia:

Battersi sino in fondo nelle cose in cui si crede è inevitabile. La libertà va conquistata ogni giorno nella consapevolezza che da soli non si va da nessuna parte. La contaminazione culturale qui è permanente ed è racchiusa, quasi per un miracolo, nella Notte della Taranta. Mi piace sottolineare che l’orchestra ha sentito il bisogno di comporre all’interno di un luogo dedicato alla socialità degli anziani, segno di questa caratteristica meravigliosa del festival di mettere insieme generazioni diverse. Sono orgoglioso di essere pugliese per infiniti motivi. Sta a noi cambiare le cose ogni giorno con la pazienza di un contadino o di chi scrive musica