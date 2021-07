Si terrà il 28 agosto il concertone finale della Notte della Taranta 2021 a Melpignano. Nelle scorse ore si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma. E in questa occasioni, sono stati svelati i nomi dei due maestri concertatori di questa edizione. Si tratta di due volti noti, entrambi reduci -in ruoli diversi- dal Festival di Sanremo 2021: Enrico Melozzi e Madame. Il primo è un direttore d’orchestra e, all’Ariston, ha diretto i Maneskin con la loro “Zitti e buoni” che ha poi trionfato all’Eurovision Song Contest 2021. Madame, invece, ha fatto il suo esordio proprio nell’edizione di Amadeus e Fiorello, convincendo con l’interpretazione della sua “Voce”.

Durante la conferenza stampa, Massimo Manera-presidente Fondazione La Notte della Taranta, ha dichiarato:

“La scelta dei maestri concertatori è un chiaro messaggio ai giovani che durante il lockdown hanno visto penalizzata la socialità e la vita pubblica. Ancora una volta la ricca programmazione del Festival dimostra la continua ricerca nel panorama della musica popolare di qualità e talento. Accogliamo con entusiasmo le proposte dell’assessore Bray sulla pianificazione di un laboratorio permanente per la ricerca”

All’Ansa, Enrico Melozzi ha spiegato:

“Mi sono azzardato a scrivere la ‘Pizzica della liberazione‘, sia la musica sia il testo che ora andrà ‘salentinizzato’. La mia idea era dedicare questo brano a una sorta di liberazione da quello che stiamo vivendo noi musicisti, tutti i cittadini e chi deve gestire questa pandemia. Ci sarà una grandissima componente rock, si ballerà molto e non farlo con una presenza normale di pubblico mi rode”

Il tema de La notte della Taranta 2021 è la libertà -tema al centro delle nostre vite, più sentito che mai- come svelato da Michele Emiliano-presidente regione Puglia: