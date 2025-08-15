La meravigliosa casa di Gigi D’Alessio a Posillipo

Gigi D’Alessio e la sua casa da sogno a Posillipo. Un vero incanto.Un grandissimo artista con tanta gavetta alle spalle e che oggi, oltre a essere un cantautore molto amato dal grande pubblico, è diventato un autentico showman oltre che un personaggio molto chiacchierato per la sua vita privata che, molto difficilmente, tale riesce a

Gigi D’Alessio e la sua casa da sogno a Posillipo. Un vero incanto.

Un grandissimo artista con tanta gavetta alle spalle e che oggi, oltre a essere un cantautore molto amato dal grande pubblico, è diventato un autentico showman oltre che un personaggio molto chiacchierato per la sua vita privata che, molto difficilmente, tale riesce a rimanere. Gigi D’Alessio, è un padre di famiglia con ben sei figli. Gli ultimi due, che sono assai piccini, quali Francesco e Ginevra, sono frutto dell’amore con la sua attuale compagna.

Stiamo chiaramente parlando della bellissima e giovanissima Denise Esposito che svolge il mestiere di avvocato a Napoli. La coppia ha anche fondato un’agenzia immobiliare. E di certo, grazie a questo nuovo lavoro, oltre che per la passione del design, i due avranno voluto aggiungere un tocco ancora più personale alla strepitosa villa di Posillipo di proprietà del cantante.

Cominciamo con il dire che ciò che immediatamente balza innanzi agli occhi è la vista da Mille e Una Notte. Difatti, come ci si affaccia dalle ampie finestre si può ammirare lo splendido Golfo Di Napoli che possiede il suo insindacabile perché in tutte le stagioni dell’anno. Ovviamente la visuale è ancora più interessante se la si ammira dall’ampio balcone del quale ci ha parlato L’Idealista. Un luogo fantastico per prendere il sole, leggere un buon libro o cenare in compagnia.

Gigi D’Alessio e la sua villa a Posillipo

Altro indiscusso punto di forza della dimora è la luce naturale che entra abbondante all’interno e che rende dunque l’abitazione particolarmente luminosa e piacevole da vivere. I colori prescelti per l’arredo, divani e cuscini inclusi, sono quelli pastello oltre che il bianco che dona al tutto un tocco maggiormente chic.

Tuttavia è soprattutto il fatto di poter vivere immersi nel verde, visto che il paesaggio intorno è pressoché collinare, che rende l’atmosfera unica e decisamente molto ma molto rilassante. E di certo qui Gigi riuscirà davvero a staccare la spina e a comporre qualche nuova canzone oppure a pensare a nuove idee per i suoi super attesi show televisivi.

Della sua villa a Posillipo, che è uno dei luoghi più eleganti e stimati della Costiera, non esistono molto foto. Lo stesso, però, non si può dire della villa all’Olgiata di D’Alessio dove a farla da padrone assoluto è un design moderno ma comunque molto elegante. Probabilmente proprio per il fatto che lui ami recarsi a Posillipo per le sue vacanze o lunghi week end lo ha indotto a non mostrare molto sui Social, dove per altro è molto attivo. Ergo conosciamo solo squarci di questa villa da Mille e Una Notte.