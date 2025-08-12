La fortuna sorriderà a questi segni per tutta la settimana, sfiga nera per un altro

L’estate sfiorisce tra attese e piccole sorprese – il cielo di agosto porta un’energia diversa, quasi frizzante, che sembra voler mescolare le carte del destino. L’aria profuma di cambiamento e di nuove opportunità, come se una porta invisibile stesse per aprirsi, pronta a far entrare luce e possibilità inattese.

Le stelle stanno preparando un gioco di equilibri sottili, in cui chi sa ascoltare i segnali potrà cogliere il momento giusto.

I giorni passati hanno lasciato un retrogusto di attesa, come se il cosmo avesse solo accennato le sue mosse senza rivelare tutto.

Ora, invece, si percepisce un brivido nell’aria: anche i segni più abituati alla calma sentiranno la voglia di mettersi in movimento. È il preludio di una fase che promette ribaltamenti e piccole vittorie. Ma scopriamo quali sono i segni più fortunati di questa settimana, dai più fortunati ai più sfortunati.

I messaggi dell’universo per i segni zodiacali

Chi credeva di avere già tutto sotto controllo potrebbe ritrovarsi a rivedere i propri piani. L’universo sembra avere in serbo una mossa a sorpresa, un colpo di scena pronto a illuminare chi è disposto a lasciarsi andare al flusso. C’è un invito implicito a lasciarsi guidare, ad accogliere ciò che arriva con fiducia.

La curiosità cresce giorno dopo giorno: sarà davvero una settimana in cui alcuni segni riusciranno a brillare più del solito? Il cielo non lascia dubbi, ma preferisce rivelare i suoi favoriti poco alla volta, creando un’attesa che diventa quasi magia.

Chi sale in vetta e cosa dice l’oroscopo

Secondo l’oroscopo di Simon & the Stars, riportato anche da Il Mattino, l’undicesima costellazione del cielo estivo è pronta a far parlare di sé: il Leone. Per questa settimana, dall’11 al 17 agosto, la fortuna sembra vestire proprio i colori dorati di questo segno, che riceverà energia, coraggio e piccole occasioni preziose per consolidare ciò che ama di più. Il suo magnetismo naturale sarà amplificato, attirando consensi, sorrisi e situazioni favorevoli.

Il Leone non dovrà cercare troppo: le opportunità sembreranno bussare da sole, come chiamate da una forza invisibile. Sarà una settimana in cui ogni gesto potrà avere più impatto del previsto, in cui un incontro o una parola detta al momento giusto potrà aprire strade nuove. Il consiglio delle stelle è semplice: ascoltare l’istinto, non avere paura di osare e ricordare che, quando il cosmo si schiera dalla propria parte, basta un piccolo passo per compiere un grande salto.