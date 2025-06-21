La fan chiede un autografo in un posto particolare: la reazione di Eros Ramazzotti

Un incontro dietro le quinte si rivela come un momento inaspettato e curioso, immortalato dalla figlia del cantante e subito diffuso sul web.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati della musica italiana e non c’è dubbio che sia abituato al grande affetto e al calore del suo pubblico. La sua carriera è iniziata quarant’anni fa e al suo attivo ha milioni di dischi venduti con un seguito enorme di fan che lo segue con devozione in ogni angolo del pianeta – dal Sud America alla Spagna, passando per l’Italia.

Eppure c’è sempre una prima volta per tutto. Il cantante romano credeva di aver vissuto ogni tipo di esperienza con i suoi ammiratori, ma si sbagliava di grosso. Anche un veterano come lui, può rimanere esterrefatto davanti a richieste inattese.

E’ accaduto durante il suo tour mondiale, un momento dietro le quinte che ha catturato l’attenzione del web. Presente all’incontro ravvicinato tra Eros e una fan particolarmente audace, c’era anche la figlia Aurora Ramazzotti, ormai volto noto del piccolo schermo e in quel periodo presenza fissa accanto al padre nei suoi impegni professionali.

Il ragazzo di periferia vicino al suo pubblico

Eros Ramazzotti qualche anno fa è stato protagonista di una scenetta diventata virale in poco tempo. Grazie anche ad Aurora, la sua primogenita che divertita dalla scena in questione, non ha resistito alla tentazione di riprendere tutto con il telefono.

Il video infatti è stato poi condiviso sui social, scatenando una valanga di commenti e visualizzazioni. E il motivo è semplice: la fan ha fatto a Ramazzotti una richiesta talmente insolita da lasciarlo a bocca aperta.

Nel backstage del concerto, la giovane sostenitrice si è avvicinata con un grande sorriso e una proposta decisamente fuori dagli schemi: “Mi faresti un autografo… sul seno?” Eros, preso alla sprovvista, ha mostrato immediatamente un misto di imbarazzo e incredulità, cercando di capire se la richiesta fosse reale o uno scherzo. Accanto a lui, Aurora scoppiava a ridere, divertita e forse anche un po’ sorpresa dalla naturalezza della ragazza.

Il momento, pur imbarazzante, è stato vissuto con ironia. Nonostante qualche attimo di esitazione, il cantante ha deciso di accontentare la fan. Con un sorriso tra il perplesso e il divertito, si è chinato con cautela per lasciare la sua firma, regalando alla giovane un ricordo davvero unico.

Eros Ramazzotti è stato sempre molto disponibile e umano con i suoi fan, senza darsi troppe arie, prova del fatto che l’artista conserva ancora oggi quel lato genuino che lo rende amatissimo anche fuori dal palco. Aurora ha sempre parlato con affetto del rapporto speciale che la lega al padre. Dopo la nascita del piccolo Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza, le occasioni per seguirlo sono diminuite, ma quando può non manca mai di essere presente.

Eros Ramazzotti è in tour

Il musicista in questi giorni ha fatto un annuncio molto importante sui suoi canali sociale che ha reso felici i suoi fan. Eros Ramazzotti infatti partirà con un nuovo tour:

“Arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo di questa 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄”. Ha scritto il cantante allegando le date da non perdere:

𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟔

06.06.26 Udine, Bluenergy Stadium

09.06.26 Milano, Stadio San Siro

13.06.26 Napoli, Stadio D. A. Maradona

16.06.26 Roma, Stadio Olimpico

20.06.26 Messina, Stadio Franco Scoglio

23.06.26 Bari, Stadio San Nicola

27.06.26 Torino, Allianz Stadium