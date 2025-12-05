La casa elegante e raffinata di Carolyn Smith: la giurata di Ballando con le Stelle vive qui

La casa di Carolyn Smith a Vigonza è molto più di un semplice luogo in cui vivere: è il riflesso più sincero della donna che il pubblico ama a Ballando con le Stelle.

Tra natura rigogliosa, scelte di design misurate e un calore domestico che traspare da ogni dettaglio, la sua villa alle porte di Padova racconta un modo di abitare fatto di equilibrio, intimità e luce.

Negli anni, la coreografa ha mostrato sui social piccoli frammenti della sua quotidianità, permettendo ai fan di scoprirne l’anima domestica: un mosaico di immagini che restituisce l’idea di un ambiente costruito a misura di serenità.

Un rifugio immerso nel verde

La villa che Carolyn divide con il marito, Tino Michielotto, sorge in una zona di campagna veneta dove regnano quiete e spazi aperti. È qui che la giudice televisiva ritrova il proprio centro dopo i ritmi serrati di palcoscenici e dirette.

Il giardino circonda la casa come un abbraccio: un luogo vivo, che cambia con le stagioni e che fa da sfondo a momenti semplici e autentici – passeggiate con i cani, scatti spontanei tra foglie dorate, istanti di quotidianità domestica. Dentro, la casa parla un linguaggio fatto di equilibrio e sobrietà. Le tonalità chiare dominano gli ambienti, accompagnate da materiali naturali che esaltano la luminosità delle stanze.

La zona giorno, ampia e ariosa, si sviluppa in un grande open space dove il marmo del pavimento – decorato con una geometria elegante sui toni del bianco e del rosa – dona movimento senza appesantire.

I divani bianchi, gli arredi lineari e i toni neutri costruiscono un’atmosfera accogliente, mentre il camino in pietra, posto tra salotto e cucina, aggiunge un dettaglio rustico che scalda l’intero spazio. È qui che Carolyn si concede coccole con i suoi inseparabili amici a quattro zampe, spesso protagonisti degli scatti social.

Tra gli angoli più amati della casa c’è la cucina, che la stessa Smith ha mostrato più volte ai follower. Legno chiaro, piani in granito e superfici spaziose raccontano un ambiente funzionale ma elegante, pensato per i momenti di condivisione familiare.

Le travi a vista richiamano la tradizione veneta, mentre le luci a led portano un tocco moderno. Le grandi vetrate che si aprono sul giardino trasformano la cucina in un punto di osservazione privilegiato sul paesaggio esterno.

All’esterno, lo spazio verde è uno dei luoghi più rappresentativi dell’anima domestica di Carolyn. Qui trovano posto altalene, stenditoi illuminati dal sole, angoli per i giochi dei cani e scorci che cambiano colore a seconda della stagione.

È un giardino che respira, che si muove, che racconta piccoli rituali e momenti affettuosi. Un palcoscenico naturale da cui arrivano alcune delle immagini più spontanee e dolci condivise dalla giudice di Ballando.