La casa da sogno di Barbara D’Urso: la conduttrice vive qui, dimora di lusso

Carmelita è tornata. La troveremo, dopo una lunga assenza dal Piccolo Schermo, ma non dai Social e dal cuore dei telespettatori, prossimamente sulla Rai. La grande attesa, dunque, è quasi finita. Nel frattempo lei si sta godendo a pieni polmoni la sue estate in compagnia dei suoi familiari e dei suoi più cari amici che, come lei stessa ha dichiarato nel corso di interviste a cuore aperto, non l’hanno mai abbandonata e fatta sentire sola.

Così non si è sentita nemmeno nella sua grande casa sita a due passi dalle Reti Mediaset dove ha operato per tantissimi anni. Difatti lei ha preso residenza proprio a Cologno Monzese con il preciso obiettivo di arrivare sempre in orario negli studi. Sovente Barbara ha mostrato molti spazi del suo nido, decisamente molto ampio e luminoso, durante la realizzazione di alcuni video e di alcuni selfie che lei pubblica con una certa frequenza sui suoi vari profili Social.

Si è anche mostrata, in particolare durante la pandemia, quando lei ha scelto di andare comunque in onda, impegnata ai fornelli nella sua super accessoriata cucina o intenta a riposarsi nella sua camera da letto o ancora sul suo comodo divano del salotto color ghiaccio attorniata dai peluche giganti, dolce regalo di alcuni suoi affezionati fan. Impossibile poi è non notare i tanti e comodi cuscini che lei ama utilizzare anche per dare un tocco di colore in più alla sua casa.

Barbara D’Urso, la sua casa elegante e super luminosa

Quel che colpisce maggiormente della sua ampia ed elegante dimora è la grande luminosità. Non per nulla l’ambiente è dotato di numerose e ampie finestre. La scelta poi di optare sia per la mobilia che per le pareti sui colori chiari e, in particolare, per il bianco spinge ancora di più in tale direzione.

In alcuni punti, per rendere l’atmosfera più calda e accogliente, trova spazio il parquet. Sì anche al legno, sempre nelle tonalità chiare, per quanto riguarda in primis la scelta di piccoli mobiletti posizionati soprattutto nella zona notte in maniera strategica. Qui lei possiede un ampio bagno padronale nonché un importante cabina armadio.

Pochi orpelli presenti perché lo stile prediletto dalla D’Urso per la sua casa milanese è minimal ma non per questo non ricercato e studiato nei minimi dettagli. Spunta anche in alcuni scatti una lampada a neon super colorata che la raffigura in stile pop come fotografie, comprese alcune in bianco e nero, che la rappresentano nel corso della sua carriera e incorniciate in maniera molto semplice.