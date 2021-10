Flop, il nuovo disco di Salmo, è uscito il 1 ottobre 2021, in streaming e download digitale dalle 2 di notte. All’interno 17 brani inediti. Tra questi troviamo “Kumite”, presente nella compilation di “New Music Friday” di Spotify.

Salmo, Kumite, significato canzone

Il brano parla di una complicata e incerta relazione, in una sorta di gioco masochista dove l’amore sembra avere più potere, intensità, nel negarselo (“Lo sai, ho la testa malata, lo sai, non voglio pensarti”/”Sto provando ancora a dare un senso, yeah, Mi uccide se ripenso che sei”). La storia finisce, si guarda il passato, ci si pone domande senza attendere o aspettare una risposta. Sono interrogativi che non avranno spiegazioni (“Dicevi: “La mia vita non è niente di che”, Allora dimmi perché stavi proprio con me, ah, Se l’amore è vile dovevo fuggire, Sparo ancora versi a colpi di fucile”).

Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano mentre, cliccando su questo link, il video animazione per il pezzo.

Salmo, Kumite, Testo

Ecco il testo della canzone:

Lo sai, ho la testa malata, lo sai, non voglio pensarti

Il problema è che ti ho trovata ma ho continuato a cercarti

Mi sono perso sul fondo, ho fatto a pezzi le foto

Ogni istante acquista valore solo se diventa un ricordo

Allora fatti da parte, giro solo, sto meglio

Voglio farmi del male, restare tre giorni sveglio

Stanotte ho perso le chiavi, un biglietto sul parabrezza

“Vuoi qualcuno che ti ami o che lenisca l’insicurezza?”, yeah

Non dormo già da un po’ in questo stupido motel

Secco come un no, sai che ho dubbi come un forse

Sto provando ancora a dare un senso, yeah

Mi uccide se ripenso che sei

La fine del mondo come i Maya, come i Maya

Fuggiamo da questa topaia, siamo i Die hard

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite

Fine del mondo come Maya, come i Maya

L’ultimo tiro che mi sdraia, che mi sdraia

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite, eh

La tempesta è passata portando via il mio rispetto

Sei la persona sbagliata al momento perfetto

Lo sai che passano gli anni e tu non sembri la stessa

Stretta dentro i tuoi panni brilli solo di luce riflessa

Dicevi: “La mia vita non è niente di che”

Allora dimmi perché stavi proprio con me, ah

Se l’amore è vile dovevo fuggire

Sparo ancora versi a colpi di fucile

Solo rose in fiamme strette sulle spine

Scrivo con il sangue la parola “fine”

Non dormo già da un po’ in questo stupido motel

Secco come un no, sai che ho dubbi come un forse

Sto provando ancora a dare un senso, yeah

Mi uccide se ripenso che sei

La fine del mondo come i Maya, come i Maya

Fuggiamo da questa topaia, siamo i Die Hard

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite

Fine del mondo come Maya, come i Maya

L’ultimo tiro che mi sdraia, che mi sdraia

Conta solo su di te, mica su di me

Questo amore è un kumite, baby, è un kumite, eh