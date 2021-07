Bufera su Kris Wu. Il rapper cinese, considerato una delle più celebri e importanti star, è stato accusato di violenza sessuale da una fan che assicura di non essere l’unica ad essere stata molestata dall’ex componente del supergruppo K-pop Exo. Come prima conseguenza, alcuni dei più grandi sponsor di Wu stanno prendendo le distanze dalla celebrità, interrompendo qualsiasi partnership esistente. Ovviamente Wu ha negato tutte le accuse, secondo un rapporto di Vice News.

A lanciare la bomba è stata Du Meizhu, 19 anni. Ha rivelato a NetEase che Wu, 30 anni, l’avrebbe attirata a casa sua con la scusa di un’audizione e i manager di Wu erano presenti al momento del presunto incidente, avvenuto circa due anni fa quando Du aveva appena 17 anni. La ragazza ha poi aggiunto che Wu e il suo team avevano insistito perché rimanesse a bere qualcosa, impedendole di andarsene. Ecco le sue parole dell’intervista rilasciata lo scorso 18 luglio, come tradotta da Vice:

“Sono diventata presto incosciente. Quando mi sono svegliata di nuovo, ero sul letto di Wu”

Wu, ha aggiunto, non ha avrebbe il preservativo durante il presunto stupro. Nei mesi che seguirono, Du disse di aver avuto l’impressione che lei e Wu avessero una relazione, incoraggiata da messaggi di testo tra i due e dalla promessa che avrebbe presto incontrato sua madre. Ma Wu alla fine non disse nulla.

Solo successivamente, Du è venuta a conoscenza di diverse altre donne che avrebbe condiviso la medesima esperienza. E ha assicurato a NetEase che ci sarebbero due minorenni pronte ad affermare di avere prove contro Wu.

Accuse negate dal rapper Kris Wu:

“Ho incontrato la signorina Du solo una volta alla riunione di un amico, non l’ho costretta con l’alcol… Non ho mai forzato le donne a fare sesso e non sono mai stato coinvolto in ‘stupro da appuntamento’.

Ha poi assicurato al Guardian, di non aver mai fatto sess0 con ragazze minorenni. Il suo studio ha anche annunciato di aver avviato un’azione legale contro l’accusatrice.

Allo stesso tempo, sempre secondo quanto riportato, è stato anche riferito che Du aveva ricevuto circa 500.000 yuan come denaro dalla squadra di Wu, ma che lei avrebbe rifiutato il pagamento optando per un’azione legale pubblica, secondo un rapporto di GlobalTimes.

Wu è diventato celebre come membro del gruppo K-pop Exo prima di diventare solista come rapper. E’ famosissimo in Cina e nel 2017, ha iniziato il ruolo di giudice nello spettacolo di competizione hip-hop “The Rap of China”, che ha avuto una quarta stagione andata in onda nel 2020.

