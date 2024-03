La scaletta di Kim Petras in concerto al Fabrique di Milano martedì 5 marzo 2024: le canzoni, info biglietti e come arrivare

Kim Petras si esibirà stasera, 5 marzo 2024, al Fabrique di Milano. Il Feed the Beast World Tour è il terzo tour della cantautrice tedesca per promuovere il suo album di debutto in studio, l’omonimo “Feed the Beast”. Il tour è iniziato il 4 agosto 2023 a Mountain View e si concluderà a Milano, in Italia, il 5 marzo 2024. Ultima tappa, quindi, per l’artista, di questa serie di concerti durata circa 8 mesi.

Kim Petras ha firmato un contratto con la Republic Records nel 2021 e ha pubblicato l’EP Slut Pop nel febbraio 2022. Successivamente deciso di scartare quello che sarebbe stato il suo album di debutto in studio nell’agosto 2022, pubblicando invece tre singoli, “Unholy” con Sam Smith, “If Jesus Was a Rockstar” e “Brrr” tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

A seguire la scaletta del concerto di Kim Petras a Milano e le informazioni sui biglietti e come arrivare al Fabrique.

La scaletta di Kim Petras al Fabrique di Milano

Ecco la scaletta del concerto di Kim Petras a Milano. Il live inizierà alle 21.

Feed the Beast

Personal Hell

Revelations

King of Hearts

Unholy (Sam Smith cover)

Hacker Interlude

Slut Pop

Treat Me Like a Slut

XXX

Throat Goat

Slut Pop Reprise

Head Head Honcho

Gag On It

All She Wants

Je T’adore

Problématique

Deeper

Woo Ah!

I Don’t Want It at All

Hillside Boys

Can’t Do Better

Sweet Spot

Coconuts

Alone (2.0 edit)

Heart to Break

Biglietti per il concerto di Kim Petras al Fabrique di Milano

Sono ancora disponibili biglietti per la data italiana del 5 marzo 2024 al Fabrique di Milano per Kim Petras. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est