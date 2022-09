Kid Cudi, Entergalactic è il nuovo album

Da oggi, venerdì 30 settembre 2022, è disponibile il nuovo album di Kid Cudi, tra i più influenti artisti hip hop degli ultimi anni e vincitore di due Grammy Awards, dal titolo Entergalactic.

Entergalactic è l’ottavo album di inediti da solista del rapper, attore e produttore statunitense, e il decimo album, considerando anche i progetti WZRD, album pubblicato in coppia con Dot da Genius, e Kids See Ghosts, album realizzato insieme a Kanye West.

L’album esce in contemporanea con un progetto Netflix dallo stesso titolo, Entergalactic, che è già disponibile sulla piattaforma.

Il singolo di lancio dell’album è Willing To Trust, brano che vede la collaborazione di Ty Dolla $ign. L’album vede anche la partecipazione di 2 Chainz, Don Toliver, Steve Aoki e Dot Da Genius.

L’artista ha definito ufficialmente quest’album come il suo progetto più ambizioso:

Entergalactic è tutto ciò che ho sempre voluto fare, creare un set visivo di lunga durata che accompagnasse un album intero. Tutto è iniziato con la musica che ha contribuito a dare vita a questa trama e a questi personaggi. Entergalactic è diverso da qualsiasi cosa io abbia mai fatto.

Kid Cudi presenterà questo suo nuovo progetto anche in Italia, con un’unica data che si terrà il prossimo 22 novembre, al Fabrique di Milano.

Kid Cudi – Entergalactic: tracklist

1. Entergalactic Theme

2. New Mode

3. Do What I Want

4. Angel

5. Ignite The Love

6. In Love

7. Willing To Trust Ft. Ty Dolla $ign

8. Can’t Believe It Ft. 2 Chainz

9. Livin’ My Truth

10. Maybe So

11. Can’t Shake Her Ft. Ty Dolla $ign

12. She’s Lookin’ For Me

13. My Drug

14. Somewhere To Fly Ft. Don Toliver

15. Burrow Ft. Don Toliver, Steve Aoki and Dot Da Genius